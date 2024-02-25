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Стюардессы раскрывают секрет: как сделать туалет ароматным без освежителей воздуха

1:11
Недвижимость

Суперприем стюардесс: превратите свой туалет в оазис свежести с помощью кофейной гущи!

Освежители воздуха в туалете обычно дарят лишь временное облегчение, но есть один удивительный трюк, который позволяет сохранить приятный аромат в течение нескольких часов. Этот хитрый метод, зарекомендовавший себя даже у стюардесс, приходит на помощь не только в домашних условиях, но и на борту самолетов, где поддержание свежести в уборных — настоящее искусство.

Стюардессы раскрывают секрет: как сделать туалет ароматным без освежителей воздуха
Фото: pexels.com by Max Rahubovskiy is licensed under public domain

Тайный трюк стюардесс:

  • Используйте кофейную гущу из кофемашин для поддержания свежести в туалете.
  • Раз в несколько часов выливайте кофейную гущу в унитаз — волшебный аромат кофе моментально перебивает любые неприятные запахи.

Уникальный эффект:

  • Даже аромат хлорки не сравнится с силой аромата кофе.
  • Этот простой, но эффективный способ пригодится, особенно если вам нужно поддерживать свежесть в труднодоступных местах, где использование аэрозольных освежителей воздуха ограничено.

Экономия на освежителях:

Опробуйте этот трюк дома и, возможно, вы забудете о дорогих освежителях, оставаясь в восторге от долговременного эффекта кофейного аромата в туалете.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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