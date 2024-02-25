Стюардессы раскрывают секрет: как сделать туалет ароматным без освежителей воздуха

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Суперприем стюардесс: превратите свой туалет в оазис свежести с помощью кофейной гущи!

Освежители воздуха в туалете обычно дарят лишь временное облегчение, но есть один удивительный трюк, который позволяет сохранить приятный аромат в течение нескольких часов. Этот хитрый метод, зарекомендовавший себя даже у стюардесс, приходит на помощь не только в домашних условиях, но и на борту самолетов, где поддержание свежести в уборных — настоящее искусство.

Фото: pexels.com by Max Rahubovskiy is licensed under public domain

Тайный трюк стюардесс:

Используйте кофейную гущу из кофемашин для поддержания свежести в туалете.

Раз в несколько часов выливайте кофейную гущу в унитаз — волшебный аромат кофе моментально перебивает любые неприятные запахи.

Уникальный эффект:

Даже аромат хлорки не сравнится с силой аромата кофе.

Этот простой, но эффективный способ пригодится, особенно если вам нужно поддерживать свежесть в труднодоступных местах, где использование аэрозольных освежителей воздуха ограничено.

Экономия на освежителях:

Опробуйте этот трюк дома и, возможно, вы забудете о дорогих освежителях, оставаясь в восторге от долговременного эффекта кофейного аромата в туалете.