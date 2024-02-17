3 доступных средства, которыми используются для удаления пятен от шариковых ручек на одежде

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Как быстро избавиться от пятен от ручек на одежде

1:12
Недвижимость

С пятнами от ручек часто сталкиваются дети школьного возраста, учащиеся университетов и офисные работники. Особенно острым становится вопрос, когда пятна появляются на тканях белого цвета, где они выглядят особенно неприглядно.

Как быстро избавиться от пятен от ручек на одежде
Фото: commons.wikimedia. org by Daniel Schwen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license

Но не стоит сразу считать, что ваша одежда испорчена.

Существует несколько простых техник, позволяющих избавиться от нежелательных следов от ручек.

Лимон с солью: Отличное сочетание лимона и соли может помочь вам быстро устранить пятна от ручек. Начните с нанесения слоя соли на проблемную область. Затем добавьте несколько капель сока лимона. Дайте средству действовать всего несколько минут, после чего приступайте к стирке.

Молоко: Обычное молоко обладает удивительной способностью устранять пятна с белой одежды. Погрузите предмет в молочную ванну, затем обработайте проблемную область чистящим средством. После этого достаточно просто ополоснуть вещь.

Сода: Смешивая соду с водой и нанося на проблемный участок всего лишь на 10 минут, вы можете избавиться от любого загрязнения. После этого стоит тщательно выстирать пятно и приступать к обычной стирке.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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