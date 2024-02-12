Как заставить соседей возместить ущерб, если они затопили квартиру: юрист из Совфеда дал чёткую инструкцию

Юрист Илья Русяев разъяснил порядок действий в случае затопления квартиры

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вашу квартиру затопили, первое, что нужно сделать — сообщить в управляющую компанию, посоветовал ответственный секретарь Совета при председателе Совфеда по взаимодействию с институтами гражданского общества юрист Илья Русяев. В интервью NEWS.ru он разъяснил порядок действий в такой ситуации.

Фото: ВК правительства Санкт-Петербурга

Коммунальщики, во-первых, перекроют воду, если это ещё нужно, во-вторых, помогут в фиксации факта ЧП.

"Фиксация факта происшествия необходима для дальнейшего разбирательства", — объясняет юрист.

Он рекомендует заснять последствия бедствия на фото и видео, а также пригласить двух-трёх свидетелей, которые, если понадобится, подтвердят случившееся в суде.

"Составьте акт о затоплении с указанием предполагаемой причины, размера нанесенного ущерба и виновного лица", — продолжает Русяев.

Он допустил, что сотрудники УК могут отказаться от участия в этой процедуре. Тогда придётся пригласить независимого оценщика, чтобы составленный акт имел достаточную юридическую силу.

Если соседи не хотят добровольно компенсировать убытки, пишите досудебную претензию им либо в УК, с приложением всех документов.

"В случае отказа подавайте иск в суд на основании ст. 1064 ГК РФ о возмещении вреда имуществу", — заключил юрист.

Если ответчики не хотят выплачивать деньги даже по решению суда, за дело берутся судебные приставы, но это — совсем другая история.