Как заставить соседей возместить ущерб, если они затопили квартиру: юрист из Совфеда дал чёткую инструкцию

Если вашу квартиру затопили, первое, что нужно сделать — сообщить в управляющую компанию, посоветовал ответственный секретарь Совета при председателе Совфеда по взаимодействию с институтами гражданского общества юрист Илья Русяев. В интервью NEWS.ru он разъяснил порядок действий в такой ситуации.
Коммунальщики, во-первых, перекроют воду, если это ещё нужно, во-вторых, помогут в фиксации факта ЧП.
"Фиксация факта происшествия необходима для дальнейшего разбирательства", — объясняет юрист.
Он рекомендует заснять последствия бедствия на фото и видео, а также пригласить двух-трёх свидетелей, которые, если понадобится, подтвердят случившееся в суде.
"Составьте акт о затоплении с указанием предполагаемой причины, размера нанесенного ущерба и виновного лица", — продолжает Русяев.
Он допустил, что сотрудники УК могут отказаться от участия в этой процедуре. Тогда придётся пригласить независимого оценщика, чтобы составленный акт имел достаточную юридическую силу.
Если соседи не хотят добровольно компенсировать убытки, пишите досудебную претензию им либо в УК, с приложением всех документов.
"В случае отказа подавайте иск в суд на основании ст. 1064 ГК РФ о возмещении вреда имуществу", — заключил юрист.
Если ответчики не хотят выплачивать деньги даже по решению суда, за дело берутся судебные приставы, но это — совсем другая история.
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