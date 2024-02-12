Опытные домохозяйки сыплют соду на подоконник: когда вы узнаете, зачем — 100% будете делать так же

Сыпьте соду на подоконник — так вы сможете отчистить с него любое, даже самое сильное загрязнение, советуют "БелНовости".
В статье приведены рекомендации по мытью пластиковых рам и подоконников. Они легко теряют свежий вид даже у самой чистоплотной хозяйки.
Во-первых, комнатные растения обильно усеивают всё вокруг следами своей жизнедеятельности, к тому же после полива могут остаться лужицы, при засыхании превращающиеся в безобразные пятна. Во-вторых, под прямыми солнечными лучами деградирует и желтеет даже качественный пластик.
Для решения проблемы издание советует два подручных средства.
Начисто вымыть подоконник влажной тряпкой, затем промыть перекисью водорода. Способ эффективен от жирных пятен, поэтому особенно применим на кухне.
На влажную поверхность нанести соду, оставить на несколько минут, смахнуть влажной губкой. Особенно стойкие загрязнения можно спрыснуть уксусом и тщательно потереть губкой.
К слову, сода и при отмывании посуды незаменима.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.