Опытные домохозяйки сыплют соду на подоконник: когда вы узнаете, зачем — 100% будете делать так же

Эксперты посоветовали копеечный лайфхак для чистоты пластиковых окон

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сыпьте соду на подоконник — так вы сможете отчистить с него любое, даже самое сильное загрязнение, советуют "БелНовости".

Фото: PxHere is licensed under CC0

В статье приведены рекомендации по мытью пластиковых рам и подоконников. Они легко теряют свежий вид даже у самой чистоплотной хозяйки.

Во-первых, комнатные растения обильно усеивают всё вокруг следами своей жизнедеятельности, к тому же после полива могут остаться лужицы, при засыхании превращающиеся в безобразные пятна. Во-вторых, под прямыми солнечными лучами деградирует и желтеет даже качественный пластик.

Для решения проблемы издание советует два подручных средства.

Перекись водорода

Начисто вымыть подоконник влажной тряпкой, затем промыть перекисью водорода. Способ эффективен от жирных пятен, поэтому особенно применим на кухне.

Сода

На влажную поверхность нанести соду, оставить на несколько минут, смахнуть влажной губкой. Особенно стойкие загрязнения можно спрыснуть уксусом и тщательно потереть губкой.

К слову, сода и при отмывании посуды незаменима.