Хитрость опытных хозяек вот как помогает избавиться 4 способами от жёлтого налета на посуде

Способы избавления от желтого налета на посуде: простые и эффективные методы

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Даже у тщательной хозяйки иногда появляется желтый налет на тарелках. Это может быть вызвано несколькими факторами, такими как мытье в холодной жесткой воде, применение некачественных моющих средств и поверхностная промывка посуды.

Фото: collection.cooperhewitt. org by Made by Dulevo Porcelain Factory is licensed under public domain

Справиться с этой проблемой можно при помощи дорогих химических средств, но опытные хозяйки предпочитают более доступные и эффективные домашние методы.

1. Пищевая сода: Простое и эффективное средство

На литр воды достаточно взять 2-3 столовые ложки соды. Тарелки следует оставить в растворе на час, после чего желтый налет легко удаляется губкой под проточной водой.

2. Лимонная кислота: Деликатное решение проблемы

Осторожно распределите раствор по тыльной стороне посуды, дайте ему действовать в течение 20 минут, затем тщательно смойте и прополоскайте тарелки в воде.

3. Перекись водорода с содой: Сочетание для эффективной очистки

Смешайте перекись водорода и соду в равных пропорциях. Распределите смесь по поверхности посуды губкой и промойте чистой водой.

4. Сухая горчица: Легкость и эффективность

Растворите несколько ложек сухой горчицы в теплой воде, оставьте посуду в смеси на час, и после этого очистка станет значительно проще.