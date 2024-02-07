Зафиксирован дефиците студий на рынке "вторичек" в старой Москве

Стало известно о дефиците студий на вторичном рынке старой Москвы

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Специалисты рассказали, что на рынке вторичной недвижимости в старой Москве наблюдается дефицит студий.

Фото: Unsplash by Maria Ziegler

Согласно данным департамента аналитики и консалтинга компании "НДВ Супермаркет недвижимости", речь, в частности, идёт о реализации 2,5 млн кв. м и 33,4 тысяч квартир и апартаментов. По словам экспертов, большая часть приходится на двухкомнатные лоты — они составляют 32,3% от общего числа. Суммарно, отмечают аналитики, собственники реализуют 10,8 тысяч двухкомнатных объектов общей площадью в 577,8 тысяч кв. м.

На втором месте оказались трёхкомнатные лоты. Их доля в общем рейтинге составила 27,2%. Уточняется, что в разных районах старой Москвы покупателям доступно более девяти тысяч таких вторичных объектов совокупной площадью в 766,3 тысяч кв. м.