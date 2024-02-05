В Сбербанке исчерпали лимиты на IT-ипотеку и перестали принимать на неё заявки

Сбер перестал принимать заявки на IT-ипотеку

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Крупнейший банк по объёму выдачи ипотеки Сбербанк вслед за ПСБ Банком, МТС Банком и Банком Санкт-Петербурга перестал принимать заявки на оформление IT-ипотеки. Известно, что причина этого в том, что банк исчерпал лимиты на данную ипотечную программу.

Фото: пресс-служба Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ)

Информация о прекращении принятия банком заявок появилась на платформе "Домклик" — онлайн-сервиса "Сбера" для подачи заявок на ипотечный кредит, поиска, покупки, продажи и аренды недвижимости.

"Приём заявок завершен. О возобновлении приема заявок сообщим дополнительно", — сказано в сообщении.

Напомним, что льготная ипотечная программа для IТ-специалистов является одной из самых молодых субсидируемых государством программ для приобретения жилья. Она была запущена в мае 2022 года.