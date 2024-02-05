В Сбербанке исчерпали лимиты на IT-ипотеку и перестали принимать на неё заявки

Крупнейший банк по объёму выдачи ипотеки Сбербанк вслед за ПСБ Банком, МТС Банком и Банком Санкт-Петербурга перестал принимать заявки на оформление IT-ипотеки. Известно, что причина этого в том, что банк исчерпал лимиты на данную ипотечную программу.
Информация о прекращении принятия банком заявок появилась на платформе "Домклик" — онлайн-сервиса "Сбера" для подачи заявок на ипотечный кредит, поиска, покупки, продажи и аренды недвижимости.
"Приём заявок завершен. О возобновлении приема заявок сообщим дополнительно", — сказано в сообщении.
Напомним, что льготная ипотечная программа для IТ-специалистов является одной из самых молодых субсидируемых государством программ для приобретения жилья. Она была запущена в мае 2022 года.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.