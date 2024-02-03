Опытные хозяйки знают два лайфхака, как устранить неприятный запах полотенец

Избавляемся от запаха: способы обновления полотенец

1:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Неприятный запах полотенец может возникнуть из-за влажности в помещении или стиральной машине, а также из-за неправильного метода сушки. Важно выявить конкретную причину и устранить ее, чтобы не портить дальнейшее состояние любимых вещей. Но что делать с полотенцами, которые уже имеют неприятный запах?

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Определение причин запаха и их устранение

Противным запахом, исходящим от полотенец, могут быть обусловлены различные факторы, такие как влажность в помещении или в стиральной машине, а также неправильная сушка вещей. Решение проблемы начинается с выявления конкретной причины и ее немедленного устранения, чтобы предотвратить дальнейшее порчу полюбившихся вещей.

Спасение от затхлого аромата: Уксус как универсальное средство

Для тех полотенец, которые уже несут неприятный запах, предлагается попробовать специальный метод. В качестве помощника выступает уксус, признанный универсальным средством в домашнем обиходе. Испорченные полотенца следует замочить в растворе воды и уксуса в течение 40-60 минут. Пропорции: 250 мл уксуса на 10 л воды.

Уксус и сода: Сохранение свежести

Другой метод предполагает использование уксуса, гашенного содой. Сода добавляется в дозатор для стирального порошка, а машинка запускается при температуре 40 градусов. Во время полоскания добавляется уксус в отсек для кондиционера. Этот процесс поможет избавиться от затхлого, сырого запаха полотенец после стирки.

Бережное использование народных средств

Необходимо помнить, что при использовании народных методов следует быть осторожными и избегать смешивания веществ, которые могут нанести вред стиральной машине. Примером является комбинация нашатыря и отбеливателя, которая может привести к образованию ядовитого газообразного хлора.