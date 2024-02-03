Сколько сохнет шпаклёвка

Названо время высыхания шпаклёвки

2:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

При выполнении шпаклёвочных работ следует обязательно предусмотреть время высыхания шпатлёвки, ведь от этого зависит скорость и качество работы. Специалисты рассказали, сколько по времени сохнет шпаклёвка.

Фото: Unsplash by Karl Solano

На самом деле, конкретное время высыхания определить сложно, ведь оно зависит от условий в помещении или на улице, а также от поверхности и толщины слоя. Поэтому проще всего рассматривать время высыхания в зависимости от разновидности шпаклёвочной смеси.

На основе гипса

Такая шпатлёвка используется только в помещении при нормальной влажности воздуха. Повышенная влажность грозит её отслоением и осыпанием. Каждый слой сохнет от трёх до шести часов.

Цементно-известковые

Данный вид можно применять в условиях повышенной влажности или при перепадах температур. Чаще всего такая шпаклёвка используется как основа под плитку или камень. Каждый слой в среднем сохнет от 24 до 48 часов.

На основе полимерных составляющих

Подходит как для внутренних, так и для наружных работ. Каждый слой в среднем стоит три-четыре часа.

Акриловая

Этот тип шпаклёвки не боится сухости, сырости, жары или мороза. Его можно применять как для внутренних, так и для наружных работ. Отличным вариантом будет и для работы с бетоном.

Обычно высыхает в течение 36 часов при температуре +20…+22 градуса и относительной влажности воздуха 70%.

Латексная

Очень практичная разновидность шпаклёвки, позволяет наносить максимально тонкие слои толщиной от 1 мм. В среднем, высыхает от двух до пяти часов.

Алкидная

Содержит токсичные вещества, так что используется только в помещениях с хорошей вентиляцией. Обычно сохнет в течение суток.

Для пластиковых деталей

Применяется при подготовке к окраске пластиковых элементов в конструкции автомобилей. Сохнет быстро: за 20-30 минут.

Ускорять сушку любого из видов шпаклёвки специалисты не рекомендуют. Тем не менее, всегда можно делать оптимальные для высыхания условия, чтобы процесс полимеризации не затянулся больше, чем должен — например, поддерживать в помещении подходящую для сушки температуру (+6…+25 градусов, но без агрессивного нагрева, чтобы поверхность сохла равномерно), устранять влажность и учитывать, на какую именно поверхность наносится шпаклёвка. Так, если стены прогрунтованы, то шпаклёвочная смесь будет сохнуть меньше.