Сколько сохнет шпаклёвка

При выполнении шпаклёвочных работ следует обязательно предусмотреть время высыхания шпатлёвки, ведь от этого зависит скорость и качество работы. Специалисты рассказали, сколько по времени сохнет шпаклёвка.
На самом деле, конкретное время высыхания определить сложно, ведь оно зависит от условий в помещении или на улице, а также от поверхности и толщины слоя. Поэтому проще всего рассматривать время высыхания в зависимости от разновидности шпаклёвочной смеси.
На основе гипса
Такая шпатлёвка используется только в помещении при нормальной влажности воздуха. Повышенная влажность грозит её отслоением и осыпанием. Каждый слой сохнет от трёх до шести часов.
Цементно-известковые
Данный вид можно применять в условиях повышенной влажности или при перепадах температур. Чаще всего такая шпаклёвка используется как основа под плитку или камень. Каждый слой в среднем сохнет от 24 до 48 часов.
На основе полимерных составляющих
Подходит как для внутренних, так и для наружных работ. Каждый слой в среднем стоит три-четыре часа.
Акриловая
Этот тип шпаклёвки не боится сухости, сырости, жары или мороза. Его можно применять как для внутренних, так и для наружных работ. Отличным вариантом будет и для работы с бетоном.
Обычно высыхает в течение 36 часов при температуре +20…+22 градуса и относительной влажности воздуха 70%.
Латексная
Очень практичная разновидность шпаклёвки, позволяет наносить максимально тонкие слои толщиной от 1 мм. В среднем, высыхает от двух до пяти часов.
Алкидная
Содержит токсичные вещества, так что используется только в помещениях с хорошей вентиляцией. Обычно сохнет в течение суток.
Для пластиковых деталей
Применяется при подготовке к окраске пластиковых элементов в конструкции автомобилей. Сохнет быстро: за 20-30 минут.
Ускорять сушку любого из видов шпаклёвки специалисты не рекомендуют. Тем не менее, всегда можно делать оптимальные для высыхания условия, чтобы процесс полимеризации не затянулся больше, чем должен — например, поддерживать в помещении подходящую для сушки температуру (+6…+25 градусов, но без агрессивного нагрева, чтобы поверхность сохла равномерно), устранять влажность и учитывать, на какую именно поверхность наносится шпаклёвка. Так, если стены прогрунтованы, то шпаклёвочная смесь будет сохнуть меньше.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.