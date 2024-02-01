Неопытные хозяйки допускают ошибку, протирая мониторы и телевизоры: рассказываем, как правильно

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пыль может атаковать мебель и технику даже в самых чистоплотных домах. Одной из распространенных проблем является загрязнение экрана телевизора, что со временем снижает качество изображения. Очистка пыльного экрана наилучшим образом выполняется с использованием микрофибровой салфетки, предназначенной специально для экранов и оптики, а не кухонных целей.

Фото: 500px by Steve Parker is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Важно отметить, что все манипуляции по очистке следует проводить на выключенном телевизоре, чтобы обеспечить безопасность и лучшую видимость проблемных участков на темном экране.

Не рекомендуется наносить средства для очистки непосредственно на экран, так как влага может попасть внутрь устройства. Лучше всего распылить чистящее средство на салфетку и затем использовать ее для очистки.

Следует избегать использования влажных салфеток для рук и средств с содержанием спирта, чтобы избежать повреждения антибликового слоя монитора. Категорически запрещено применение для очистки окон, средств для мытья посуды, ацетона, соды и чистящих порошков. Различные губки, включая меламиновые, также следует исключить из использования.