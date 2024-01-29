В зависимости от типа напольного покрытия требуется использовать различные средства при уборке.
Для ламината отлично подойдет смесь воды с уксусом и лимонным соком, придающая полу блеск. Просто добавьте три столовые ложки уксуса и две столовые ложки лимонного сока в теплую воду, и после мытья полы будут сверкать.
В случае линолеума рекомендуется протирать пол водой, разбавленной наполовину молоком. После этого пол следует протереть сухой тряпкой, не смывая молоко.
Плитку легко отмыть с использованием любого пенящегося моющего средства. Однако при наличии ржавчины и известковых отложений на кафеле потребуется применить соду, уксус, лимонную кислоту или нашатырный спирт.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.