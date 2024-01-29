Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие деревья ни в коем случае нельзя белить и в течение какого времени: не ошибитесь
Посадите укроп, чтобы всегда радовал своим ароматом
Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце
Пилоты упавшего в Афганистане бизнес-джета летели по поддельным документам
Пять эффективных упражнений, которые помогут избавиться от жира на животе
Поклонники вспоминают телеведущего Сергея Супонева
Норвежские учёные доказали пользу для мозга письма от руки
Растворимый кофе часто бывает лишен всякого вкуса из-за этих 3 распространенных ошибок неопытных хозяек
Стало известно, нужен ли временный ремонт в квартире

Всмотрюсь в тебя как в зеркало до головокружения: пол будет блестеть, если помыть его этими средствами

0:45
Недвижимость

В зависимости от типа напольного покрытия требуется использовать различные средства при уборке.

Всмотрюсь в тебя как в зеркало до головокружения: пол будет блестеть, если помыть его этими средствами
Фото: commons.wikimedia. org by Perry Beall is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Для ламината отлично подойдет смесь воды с уксусом и лимонным соком, придающая полу блеск. Просто добавьте три столовые ложки уксуса и две столовые ложки лимонного сока в теплую воду, и после мытья полы будут сверкать.

В случае линолеума рекомендуется протирать пол водой, разбавленной наполовину молоком. После этого пол следует протереть сухой тряпкой, не смывая молоко.

Плитку легко отмыть с использованием любого пенящегося моющего средства. Однако при наличии ржавчины и известковых отложений на кафеле потребуется применить соду, уксус, лимонную кислоту или нашатырный спирт.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Популярное
Новая Конфедерация США набирает обороты: Техасу выслали подкрепление с тяжёлым вооружением

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.

Новая Конфедерация США: Техасу выслали подкрепление с тяжёлой техникой
Руководитель автосервиса объяснил, опасна ли заправка машины до полного бака
Топливо до отказа: почему производители автомобилей рекомендуют полный бак и как это влияет на его работу
Какими на самом деле должны быть обороты двигателя на холостом ходу
Вера Брежнева отреагировала на обвинения Бони, что она участвовала в эскорте
Новая эра в сфере обороны между США и Аргентиной: как мимо Киева проплыли F-16 Дмитрий Плотников Путин создаст новый Варшавский договор Любовь Степушова Чаще всего миром конфликт не окончить: мудрецы прошлого обсудили это со всех сторон Сергей Лебедев
Как довольно просто очистить унитаз от ржавчины: как с это сделать с народной смекалкой и химией
Октановое число и марка топлива: почему мифы о качестве бензина АИ-92 и АИ-95 не выдерживают проверки экспертов
Чем оттереть клей-момент с рук
Чем оттереть клей-момент с рук
Последние материалы
Пять эффективных упражнений, которые помогут избавиться от жира на животе
Поклонники вспоминают телеведущего Сергея Супонева
Норвежские учёные доказали пользу для мозга письма от руки
Растворимый кофе часто бывает лишен всякого вкуса из-за этих 3 распространенных ошибок неопытных хозяек
Стало известно, нужен ли временный ремонт в квартире
Почему не стоит хлопать дверью автомобиля: причины и последствия
Граждане РФ и Таджикистана в числе подозреваемых в атаке на церковь в Стамбуле
Всмотрюсь в тебя как в зеркало до головокружения: пол будет блестеть, если помыть его этими средствами
На Украине назвали русскоязычных украинцев "ущербными людьми" и "маргиналами"
"Властелины воздуха": вышел новый эпос Спилберга об авиабоях во Второй мировой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников