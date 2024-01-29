Всмотрюсь в тебя как в зеркало до головокружения: пол будет блестеть, если помыть его этими средствами

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В зависимости от типа напольного покрытия требуется использовать различные средства при уборке.

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Для ламината отлично подойдет смесь воды с уксусом и лимонным соком, придающая полу блеск. Просто добавьте три столовые ложки уксуса и две столовые ложки лимонного сока в теплую воду, и после мытья полы будут сверкать.

В случае линолеума рекомендуется протирать пол водой, разбавленной наполовину молоком. После этого пол следует протереть сухой тряпкой, не смывая молоко.

Плитку легко отмыть с использованием любого пенящегося моющего средства. Однако при наличии ржавчины и известковых отложений на кафеле потребуется применить соду, уксус, лимонную кислоту или нашатырный спирт.