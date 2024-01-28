Чистим в доме поверхности без дорогостоящих химсредств, замочив туалетную бумагу в уксусе

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Уксус на протяжении долгих лет применялся как эффективное средство для очистки поверхностей, позволяя при этом избежать излишних расходов на химические средства для уборки.

Фото: flickr. com by Tony Webster is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

В наше время уксус остается востребованным в процессе уборки квартиры и служит отличным антисептиком. Существует проверенный способ быстрого очищения грязных поверхностей с использованием лишь уксуса и туалетной бумаги.

Для эффективной очистки туалета многие предпочитают покупать дорогостоящие химические средства, содержащие хлор и другие агрессивные вещества. Однако можно достичь хороших результатов, применяя обычный уксус. Такой метод является экологически безопасным и позволяет избавиться от загрязнений, микробов и бактерий, не оставляя следов плесени.

Как быстро почистить туалет с использованием уксуса: