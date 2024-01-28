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Как выбрать унитаз для квартиры

Названы советы по выбору унитаза для квартиры

2:20
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Когда для дома покупают унитаз, делают это на долгие годы, так что изделие следует выбирать сразу же качественное и удобное. Эксперты рассказали, как сделать правильный выбор и на какие параметры при покупке особенно следует обратить внимание.

Названы советы по выбору унитаза для квартиры
Фото: commons.wikimedia. org by Matthew Paul Argall is licensed under public domain

Во первую очередь, отмечают специалисты, строение унитаза зависит от положения труб, а также способа выпуска воды в канализацию. В новостройках обычно используется горизонтальный тип; тогда как в старых домах — косой, а в частных — вертикальный. Поэтому перед покупкой определите, какой именно тип слива в вашем доме.

Унитазы различаются по нескольким типам установки:

Напольные

Устанавливаются на пол и закрепляются болтами. Такие унитазы дешёвые, а ещё просты в монтаже и обслуживании. Тем не менее, при уходе они более трудны, так как требуют большего расхода воды.

Подвесные

Такие унитазы крепятся к стене и довольно часто сопровождаются инсталляционной системой или системой слива без бачка. У них эстетичный внешний вид, а ещё они дают возможность проводить в туалете полноценную уборку. Эти туалеты меньше расходуют воду. Из минусов следует добавить лишь, что они трудоёмкие в плане установки и довольно дорогие.

Изготавливают унитазы из этих материалов:

Фаянс

Наиболее популярный вариант. Фаянсовые унитазы имеют небольшую стоимость и симпатичный внешний вид, но быстро истираются, а также менее прочные, чем другие аналоги.

Фарфор

Фарфоровые унитазы практичные внешне и, по сути, почти не отличаются от фаянсовых, но зато более долговечные — они могут служить до 50 лет и легко поддаются уборке.

Камень

Мраморные унитазы или изделия из искусственного камня очень гигиеничны. Они не утрачивают свой цвет с течением времени, а оттого выглядят очень солидно. Но, само собой, такие унитазы дорогие и даже изготавливаются по индивидуальным заказам.

Вдобавок, выбирая унитаз, не забывайте обращать внимание на тип чаши, сиденье и крышку унитаза, продолжают эксперты. Самые дешёвые модели сидений и крышек изготавливаются из термопласта (полипропилена). Тем не менее, сиденья служат долго и не деформируются. Однако погнуться может крышка — причём, даже при небольшом усилии.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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