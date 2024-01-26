Тарифы за тепло выше в 10 раз: как вас может разорить батарея отопления

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Эксперт предупредил о недопустимости несогласованной с УК замены батарей

1:07
Недвижимость

Управляющая компания вправе увеличить плату за отопление в десять раз по сравнению с действующим нормативом, если замена батарей нарушила работу всего стояка центрального отопления, предупредил заместитель гендиректора компании "ПИК-Комфорт" по эксплуатации и строительству Владислав Лукьянов.

Эксперт предупредил о недопустимости несогласованной с УК замены батарей
Фото: Пикабу

Он призвал согласовывать такие работы с обслуживающей организацией. По словам специалиста, до половины замен радиаторов в квартирах оборачивается разбалансировкой систем, потому что, плохо разбираясь в вопросе, люди применяют неподходящие батареи — не соответствующие по гидравлическому сопротивлению.

"Все дефекты работы и некорректное подключение радиаторов, которое, как правило, проводится летом, становится заметным в момент начала отопительного сезона осенью", — заметил Лукьянов.

В этом случае собственнику жилья придётся платить десятикратный тариф или приводить переделки в соответствие требованиям. Кроме того, если произойдёт протечка, он должен будет компенсировать ущерб.

Жильцы обязаны пускать в квартиру сантехников управляющей компании, напомнил представитель стройотрасли.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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