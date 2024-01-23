В РФ предложили деприватизировать квартиры бедных семей, пенсионеров и одиночек

В ТПП призвали деприватизировать квартиры малоимущих россиян

2:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Приватизацию квартир назвал главной ошибкой 90-х годов глава комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков.

Фото: flickr. com by liz west from Boxborough, MA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

По его мнению, жилищная приватизация (после аферы с ваучерами — единственная давшая населению хотя бы что-то из наследия СССР) породила пласт малоимущих собственников "не по карману дорогих" квартир.

Он предложил:

повысить плату за обслуживание квартиры с 25 до 100 рублей (это — около 30-35 тысяч рублей в месяц)

квартиры бедных граждан - деприватизировать и передать муниципалитетам, а бывших собственников оставить в квартирах, но уже на правах арендаторов.

По мнению Широкова, приватизация привела к появлению класса "нищих собственников", которые не могут позволить себе оплачивать содержание своего жилья, услуг ЖКХ, капремонты — несмотря на то, что они обладают дорогими квартирами, особенно — в центре городов.

В "АиФ" эксперт заявил, что слишком многие россияне не платят налоги со своего подаренного государством имущества, не скидываются на капремонт дома, не оплачивают вовремя за ЖКУ — а в итоге средний показатель замены сетей в год в России сегодня не превышает 1,5%.

Широков высказывает мнение, что и продвигаемая банками (и властями) ипотека стимулирует людей к приобретению недвижимости, которую они потом не в состоянии обеспечить.

Он предлагает россиянам добровольно деприватизировать часть квартир и создать рынок арендного субсидированного жилья, которое будет предоставляться в первую очередь малоимущим.

Впрочем, эксперт также понадеялся, что Россия "откажется от централизованного теплоснабжения и связанных с ним рисков прорывов коммуникаций" — вместо этого люди должны ставить "маленькую котельную" на крышу или тепловые пункты в каждую квартиру.

Видимо, это должны быть крыши и квартиры тех самых "новых богатых собственников", которые могут позволить лично или вскладчину приобрести столь дорогое оборудование?

Эксперты отмечают, что подобные предложения часто звучат со стороны застройщиков, экспертов и риэлторов — однако все вышеперечисленные "не являются законодательными и исполнительными властями" и не могут инициировать законопроекты.

Также стоит напомнить, что в сентябре 2023 года Владимир Путин на ВЭФ заявил: "Никакой деприватизации в России не будет".