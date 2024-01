В РФ предложили деприватизировать квартиры бедных семей, пенсионеров и одиночек

Приватизацию квартир назвал главной ошибкой 90-х годов глава комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков.

Фото: flickr. com by liz west from Boxborough, MA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license