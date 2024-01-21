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"Топор вешать негде": с помощью чего можно юыстро избавиться от запаха табака в квартире: 2 средства

1:10
Недвижимость

Если в квартире некоторое время проживал курильщик, запах табачного дыма может стать настолько выраженным, что создает дискомфорт и мешает полноценному отдыху дома. Более того, этот запах может быть вреден для организма, так как табачный дым содержит токсичные вещества.

"Топор вешать негде": с помощью чего можно юыстро избавиться от запаха табака в квартире: 2 средства
Фото: pixabay. com by 4174332 is licensed under public domain

Поэтому важно избавиться от неприятного аромата в доме.

Использование мокрых полотенец

Многие не знают, что влажные ткани могут помочь очистить воздух и нейтрализовать неприятные запахи. Махровое полотенце большого размера идеально подходит для этой задачи.

Замочите его и слегка отожмите от избытка влаги. Затем разместите такие "увлажнители" воздуха на всех батареях в квартире. Также можно использовать обычные губки, предварительно смоченные в воде.

Избавление от запаха с помощью кофе

Кроме соды, еще одним эффективным средством является молотый натуральный кофе. Добавьте кофе в емкость и прикапайте две-три капли любого эфирного масла. Расставьте такие емкости с кофе по углам квартиры.

Это поможет нейтрализовать запах табачного дыма, создавая более свежую атмосферу в помещении.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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