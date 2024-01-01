Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Зепюр Брутян опубликовала трогательное видео с Павлом Прилучным и 8-месячным сыном
Названы бренды автомобилей, которые ищут лазейки, чтобы вернуться в Россию
Подполковник Дэвис: потери ВСУ достигают около полумиллиона солдат
Daily Express назвал продукты, снимающие похмелье
Ежедневное употребление творога может сотворить чудеса с организмом
Отцветшая азалия отблагодарит вас следующим цветением за эти уходовые процедуры
Какую посуду нельзя мыть в посудомоечной машине
По быстрому приготовить свекольную икру
ГИБДД начала проводить массовый рейд по выявлению пьяных водителей

Способы борьбы с плесенью

2:23
Недвижимость

С приходом холодов окна в домах закрываются реже, что приводит к увеличению влажности и затхлости внутри помещений. В зимнее время точка росы становится проблемой, вызывая появление плесени на стенах.

Способы борьбы с плесенью
Фото: FEMA Photo Library by Martin Grube is licensed under public domain

Борьба с плесенью осложнена ее устойчивостью, и поэтому важно предпринимать меры в теплое время года, а также проводить профилактические действия зимой.

Проветривание

Часто люди связывают появление плесени с установкой дорогих пластиковых окон. Переход от старых окон, которые поддували, к пластиковым, плотно закрывающим помещение, создает благоприятные условия для скопления влаги. Этому можно противостоять, регулярно проветривая помещение от 3 до 5 раз в день и создавая сквозняки. Краткосрочное открытие окон помогает обновлению воздуха и предотвращению образования плесени.

Поддержание тепла в помещении

Избегайте отключения отопления в отдельных комнатах, так как различие в температуре приводит к образованию плесени. Тепловые неравномерности, вызванные неправильным размещением источников тепла, также могут способствовать ее появлению. Равномерное прогревание помещения важно для предотвращения скопления влаги на стенах.

Открытость батарей

Не закрывайте батареи шторами или предметами мебели, так как это может нарушить конвекцию воздуха в помещении. Холодные участки, образующиеся при закрытых батареях, способствуют образованию плесени. Батареи должны быть открытыми и обеспечивать равномерный прогрев помещения.

Размещение мебели

Избегайте размещения мебели слишком близко к стенам, чтобы не нарушать естественный приток воздуха. Тщательно проверьте стены за мебелью, особенно в старых квартирах, где характерные особенности могут способствовать скрытому образованию плесени.

Утепление

Главная цель борьбы с плесенью — избавиться от мостика холода, где образуется влага и, следовательно, плесень. Утепление стен является ключевым шагом в решении этой проблемы. Внешнее утепление, порученное опытным специалистам, предпочтительнее, чтобы избежать ошибок, которые могут привести к образованию плесени сразу за утеплителем.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Секрет мастеров: почему перекачивание шин автомобилей зимой - ключевая рекомендация опытных специалистов

Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.

Секрет мастеров: почему перекачивание шин автомобилей зимой - ключевая рекомендация опытных специалистов
5 причин, почему внезапно начинают плавать обороты двигателя
5 причин, почему внезапно начинают плавать обороты двигателя
Подкормите клубнику один раз этим средством весной и весь год получайте крупные ягоды
Вредители плодовых деревьев будут уничтожены этой секретной побелкой
Российская армия начинает зимнее наступление по земле и по воздуху Дмитрий Плотников Миграционная проблема в Европе сильно обострится в случае нападения ЦАХАЛа на "Хесболлу" Алексей Гончаров Financial Times: сербская оппозиция планирует новые протесты из-за "украденных выборов" Михаил Плисюк
Древнейшая пирамида на Яве: чудо инженерии старше Стоунхенджа
Торт "Новогодний пенёк": порадуйте гостей таким замечательным десертом
Салат с курицей и ананасами вкусом удивит ваших гостей
Салат с курицей и ананасами вкусом удивит ваших гостей
Последние материалы
Путин: армия РФ поможет "разобраться с Западом"
Какую посуду нельзя мыть в посудомоечной машине
По быстрому приготовить свекольную икру
ГИБДД начала проводить массовый рейд по выявлению пьяных водителей
Береговая зона Москвы: начался бум жилой недвижимости на речных набережных
Нарколог Иванов рассказал, как быстро избавиться от похмелья
Массовые задержания после "голой" вечеринки в Минске
В ГИБДД объяснили, на каком расстоянии от полицейского обязан останавливаться водитель
В ГИБДД рассказали, что начали массово лишать прав из-за обгона автобуса
Британцы рассказали о проблемах ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников