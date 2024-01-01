Способы борьбы с плесенью

2:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С приходом холодов окна в домах закрываются реже, что приводит к увеличению влажности и затхлости внутри помещений. В зимнее время точка росы становится проблемой, вызывая появление плесени на стенах.

Фото: FEMA Photo Library by Martin Grube is licensed under public domain

Борьба с плесенью осложнена ее устойчивостью, и поэтому важно предпринимать меры в теплое время года, а также проводить профилактические действия зимой.

Проветривание

Часто люди связывают появление плесени с установкой дорогих пластиковых окон. Переход от старых окон, которые поддували, к пластиковым, плотно закрывающим помещение, создает благоприятные условия для скопления влаги. Этому можно противостоять, регулярно проветривая помещение от 3 до 5 раз в день и создавая сквозняки. Краткосрочное открытие окон помогает обновлению воздуха и предотвращению образования плесени.

Поддержание тепла в помещении

Избегайте отключения отопления в отдельных комнатах, так как различие в температуре приводит к образованию плесени. Тепловые неравномерности, вызванные неправильным размещением источников тепла, также могут способствовать ее появлению. Равномерное прогревание помещения важно для предотвращения скопления влаги на стенах.

Открытость батарей

Не закрывайте батареи шторами или предметами мебели, так как это может нарушить конвекцию воздуха в помещении. Холодные участки, образующиеся при закрытых батареях, способствуют образованию плесени. Батареи должны быть открытыми и обеспечивать равномерный прогрев помещения.

Размещение мебели

Избегайте размещения мебели слишком близко к стенам, чтобы не нарушать естественный приток воздуха. Тщательно проверьте стены за мебелью, особенно в старых квартирах, где характерные особенности могут способствовать скрытому образованию плесени.

Утепление

Главная цель борьбы с плесенью — избавиться от мостика холода, где образуется влага и, следовательно, плесень. Утепление стен является ключевым шагом в решении этой проблемы. Внешнее утепление, порученное опытным специалистам, предпочтительнее, чтобы избежать ошибок, которые могут привести к образованию плесени сразу за утеплителем.