В РФ ужесточат требования к созданию новых УК многоквартирных домов

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Президент России, Владимир Путин, утвердил закон, который препятствует недобросовестным учредителям управляющих компаний получать повторные лицензии на управление многоквартирными домами. Информация о данном законе опубликована на официальном портале правовой информации.

Фото: Kerrostaloja rakenteilla Asolanväylän varrella by Petteri Järveläinen is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Согласно новому законодательству, при подаче заявки новой организации на получение лицензии для управления многоквартирными домами одним из обязательных требований станет отсутствие информации об учредителе в реестре дисквалифицированных лиц, который ведет Минстрой.

Ранее в этот реестр включались только генеральные директора управляющих компаний с аннулированной лицензией. При этом учредители недобросовестных управляющих компаний ранее не входили в этот реестр, что означало возможность продолжения их деятельности через создание новой управляющей компании и замену исполнительного руководства, как пояснил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в интервью РИА Новости.