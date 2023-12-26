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В Германии жилье дешевеет катастрофическими для страны темпами

2:26
Недвижимость

В третьем квартале 2023 года цены на жилую недвижимость в Германии продолжили устойчивое снижение, упав на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это резкое падение цен происходит уже четвертый квартал подряд, а данный показатель является самым существенным с тех пор, как статистическое управление начало вести учет в 2000 году. Это свидетельствует о самом глубоком кризисн в сфере недвижимости ведущей экономики Европы.

В Германии жилье дешевеет катастрофическими для страны темпами
Фото: Own work by Flash Bros is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как сообщает Статистическое управление, данный тренд свидетельствует о серьезном кризисе в секторе недвижимости Германии, самом серьезном за последние десятилетия. Константин Холодилин из Немецкого института экономических исследований (DIW) отмечает, что до 2022 года в стране существовал спекулятивный ценовой пузырь, один из самых крупных за последние 50 лет, который теперь лопнул, тем самым знаменуя конец периода стремительного роста цен.

Ранее процветающий сектор недвижимости в Германии и других европейских странах, обеспечивавшийся низкими процентными ставками и высоким спросом, столкнулся с резким повышением ставок и издержек. Это привело к финансовым трудностям для застройщиков, которые оказались неплатежеспособными в условиях сокращения банковского финансирования и замораживания сделок.

В третьем квартале особенно заметно стало снижение стоимости домов на одну и две семьи в крупных городах Германии, они упали на 12,7%, в то время как цены на квартиры сократились на 9,1%.

Помимо этого, данные также указывают на сокращение заказов в строительной отрасли, которые с учетом сезонных колебаний упали на 6,3% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем. Федерация строительной индустрии Германии считает, что за этим стоит ждать дальнейшего сокращения рабочих мест в секторе жилищного строительства.

В связи с кризисом недвижимости в регионе австрийский гигант недвижимости Signa, с значительным присутствием в Германии, подал заявление о банкротстве в прошлом месяце, став крупнейшей на сегодняшний день жертвой снижения цен и активности в сфере недвижимости.

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