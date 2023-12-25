Британия создала реестр для идентификации иностранных владельцев недвижимости

3:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Более 30 000 регистраций были зафиксированы в реестре зарубежных владельцев недвижимости Великобритании. Этот реестр введен с целью обеспечения обязательного раскрытия настоящей личности анонимных собственников недвижимости в стране.

Фото: Tyntesfield, Somerset by Chilli Head from Weston-super-Mare, UK is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

На текущий момент это первый в мире реестр, направленный на раскрытие информации о владельцах зарубежной недвижимости в Великобритании, там зафиксировано более 30 000 регистраций. Эта инициатива, проводимая правительством страны, ставит своей целью установление прозрачности в сфере собственности на недвижимость.

С 1 августа 2022 года в Великобритании начал действовать реестр зарубежных юридических лиц, который управляется Регистрационной палатой. Этот реестр требует, чтобы анонимные иностранные владельцы недвижимости в Великобритании обязательно раскрывали свою реальную личность, устанавливая тем самым глобальный стандарт прозрачности.

Реформа, как заявлено, является частью стратегии Правительства по борьбе с экономической преступностью, при этом обеспечивая условия для того, чтобы законный бизнес продолжал рассматривать Великобританию как привлекательное место для инвестиций.

Регистрационная палата активно взаимодействует с реестрами зарубежных компаний и земельными реестрами Великобритании для выявления нарушителей. В июле были наложены первые финансовые штрафы, а регулярный мониторинг и попытки обеспечения соблюдения требований данного правила продолжаются. Зарубежным организациям, которые отказываются регистрироваться, будет затруднительно осуществлять продажи, сдачу в аренду или получение платы за свою землю.

Мартин Суэйн, директор по связям с разведкой и правоохранительными органами Регистрационной палаты, отметил, что достижение отметки в 30 000 регистраций является важным этапом и свидетельствует о том, что реестр успешно реализует свою цель - повышение прозрачности владения землей и недвижимостью в Великобритании иностранными организациями.

Реестр зарубежных юридических лиц был запущен 1 августа 2022 года в соответствии с новым Законом об экономических преступлениях 2022 года. Зарубежные компании, желающие приобрести, продать или передать недвижимость или землю в Великобритании, должны пройти регистрацию в Регистрационной палате и указать информацию о своих бенефициарных владельцах или управляющих. Требования также обязательны для иностранных юридических лиц, приобретавших недвижимость или землю после 1 января 1999 года в Англии и Уэльсе, а также после 8 декабря 2014 года в Шотландии. Зарубежные компании обязаны были зарегистрироваться и раскрыть информацию о своих бенефициарах до 31 января 2023 года. Зарубежные организации, приобретающие недвижимость или землю в Северной Ирландии, обязаны пройти регистрацию, только если сделка произошла после 1 августа 2022 года.