Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Набиуллина объяснила завышенную продуктовую инфляцию в России
Пирожки на скорую руку: готовятся быстро, пока чайник кипит
Что нужно сделать в салоне автомобиля, чтобы избежать хаоса во время движения
Ученые обнаружили изменения структуры сердца при гипертонии во время беременности
Назван диагноз, являющийся предвестником ранней смерти от болезней сердца
Обман, который уничтожит Россию: "Нас убедили, что мы уже победили в СВО"
Эксперты рассказали, как предотвратить укачивание в самолете во время перелета
Капуста будет огромной, если ее подкомить этим средством
Кошка валяется и не желает двигаться, как быть?

Британия создала реестр для идентификации иностранных владельцев недвижимости

3:22
Недвижимость

Более 30 000 регистраций были зафиксированы в реестре зарубежных владельцев недвижимости Великобритании. Этот реестр введен с целью обеспечения обязательного раскрытия настоящей личности анонимных собственников недвижимости в стране.

Британия создала реестр для идентификации иностранных владельцев недвижимости
Фото: Tyntesfield, Somerset by Chilli Head from Weston-super-Mare, UK is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

На текущий момент это первый в мире реестр, направленный на раскрытие информации о владельцах зарубежной недвижимости в Великобритании, там зафиксировано более 30 000 регистраций. Эта инициатива, проводимая правительством страны, ставит своей целью установление прозрачности в сфере собственности на недвижимость.

 С 1 августа 2022 года в Великобритании начал действовать реестр зарубежных юридических лиц, который управляется Регистрационной палатой. Этот реестр требует, чтобы анонимные иностранные владельцы недвижимости в Великобритании обязательно раскрывали свою реальную личность, устанавливая тем самым глобальный стандарт прозрачности.

Реформа, как заявлено, является частью стратегии Правительства по борьбе с экономической преступностью, при этом обеспечивая условия для того, чтобы законный бизнес продолжал рассматривать Великобританию как привлекательное место для инвестиций.

Регистрационная палата активно взаимодействует с реестрами зарубежных компаний и земельными реестрами Великобритании для выявления нарушителей. В июле были наложены первые финансовые штрафы, а регулярный мониторинг и попытки обеспечения соблюдения требований данного правила продолжаются. Зарубежным организациям, которые отказываются регистрироваться, будет затруднительно осуществлять продажи, сдачу в аренду или получение платы за свою землю.

Мартин Суэйн, директор по связям с разведкой и правоохранительными органами Регистрационной палаты, отметил, что достижение отметки в 30 000 регистраций является важным этапом и свидетельствует о том, что реестр успешно реализует свою цель - повышение прозрачности владения землей и недвижимостью в Великобритании иностранными организациями.

Реестр зарубежных юридических лиц был запущен 1 августа 2022 года в соответствии с новым Законом об экономических преступлениях 2022 года. Зарубежные компании, желающие приобрести, продать или передать недвижимость или землю в Великобритании, должны пройти регистрацию в Регистрационной палате и указать информацию о своих бенефициарных владельцах или управляющих. Требования также обязательны для иностранных юридических лиц, приобретавших недвижимость или землю после 1 января 1999 года в Англии и Уэльсе, а также после 8 декабря 2014 года в Шотландии. Зарубежные компании обязаны были зарегистрироваться и раскрыть информацию о своих бенефициарах до 31 января 2023 года. Зарубежные организации, приобретающие недвижимость или землю в Северной Ирландии, обязаны пройти регистрацию, только если сделка произошла после 1 августа 2022 года.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Популярное
В "голубом огоньке" покажут кадры с шабаша Ивлеевой?

Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.

Никита Михалков предложил в "голубом огоньке" показать кадры с шабаша Ивлеевой
Три главные ошибки водителей при запотевании окон в автомобиле
Три главные ошибки водителей при запотевании окон в автомобиле
Галкин показал романтический ужин с Пугачёвой в честь свадебной годовщины
Всех участников "голого шабаша" выгнать с экранов!
Попытка "майдана" в Сербии — американская работа над ошибками Украины Дмитрий Плотников Памяти кинорежиссёра Виталия Мельникова: "Он любил людей и снимал народное кино" Анжела Якубовская Внеочередные парламентские выборы в Сербии: война продолжается  Михаил Плисюк
Песков расспросил у Киркорова про "шабаш у Ивлеевой"
В ГИБДД рассказали, как расшифровываются блатные номера
Ивлеева объяснила, что гости "голой вечеринки" костюмы интерпретировали сами
Ивлеева объяснила, что гости "голой вечеринки" костюмы интерпретировали сами
Последние материалы
Набиуллина объяснила завышенную продуктовую инфляцию в России
Пирожки на скорую руку: готовятся быстро, пока чайник кипит
Что нужно сделать в салоне автомобиля, чтобы избежать хаоса во время движения
Ученые обнаружили изменения структуры сердца при гипертонии во время беременности
Назван диагноз, являющийся предвестником ранней смерти от болезней сердца
Обман, который уничтожит Россию: "Нас убедили, что мы уже победили в СВО"
Эксперты рассказали, как предотвратить укачивание в самолете во время перелета
Попытка "майдана" в Сербии — американская работа над ошибками Украины
Капуста будет огромной, если ее подкомить этим средством
Кошка валяется и не желает двигаться, как быть?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников