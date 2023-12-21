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С 1 января 2024 года вырастут штрафы для собственников недвижимости

1:17
Недвижимость

В 2024 году вступают в силу несколько изменений в области жилищного законодательства, что приведет к росту штрафов для владельцев жилой недвижимости.

С 1 января 2024 года вырастут штрафы для собственников недвижимости
Фото: ru.freepik.com

Об этом агентству "Прайм” сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Прежде всего, штрафные санкции вырастут в следующих случаях.

Если собственник жилья не впустит специалистов газовой службы для проверки оборудования, то его оштрафуют на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, тогда как сейчас за это "карают" 1-2 тысячами.

В случае, если в квартире найдут нарушения требования пожарной безопасности, то штрафные санкции составят от 5 до 15 тысяч рублей. До 2024 года за это наказывали 2-3 тысячами.

"Финансовые санкции ждут москвичей, не узаконивших перепланировку в квартире", — предупреждает юрист.

За это физических лиц оштрафуют на сумму от 2 до 2,5 тысяч рублей, а юридических — на 40-50 тысяч.

Ранее Pravda. ru рассказала, что риэлторы нашли в Москве квартиру всего за 1,5 млн рублей.

Штраф за незаконную перепланировку в 2023 квартиры или нежилого помещения.
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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