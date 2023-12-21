Риэлторы нашли в Москве квартиру всего за 1,5 млн рублей

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Цены на квартиры в Москве — самые дорогие не только в России, но и в большинстве европейских городов. Считается, что искать в российской столице апартаменте дешевле шести миллионов рублей. Но риэлторы смогли отыскать совсем бюджетные варианты.

Фото: pxfuel.com

Самая дешевая квартира Москвы располагается на 8-й улице Текстильщиков в 15 минутах ходьбы от станции метро "Текстильщики" на Юго-Востоке, сообщает РИА Новости.

Квартира оценена всего в 1,56 миллиона рублей. Но такая бросовая стоимость объясняется просто: площадь объекта составляет всего 12 "квадратов".

Также в квартире отсутствуют окна, так как она располагается в цокольных помещениях шестнадцатиэтажки, сданной в эксплуатацию 22 года назад.

Ранее эксперты сообщили, какие квартиры в России могут упасть в цене на 20% в 2024 году.

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