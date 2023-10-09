В Москве стали хуже продаваться крупногабаритные квартиры и апартаменты

Застройщики, работающие в столичном рынке недвижимости, сталкиваются с трудностями продаж жилья, площадь которого превышает 150 кв. м. В первых полугодии 2023 года им удалось реализовать немногим больше сотни подобных объектов, что составляет 70% от прошлогоднего показателя. Специалисты из Urbanus. ru заметили, что минимальная стоимость жилья в этой категории увеличилась с 41,1 до 53,1 млн рублей.

Фото: openverse

За последний год продажи недвижимости с нестандартными размерами (более 150 кв. м) сократились на 30%. Количество проданных квартир в этой категории уменьшилось с 116 до 92, а апартаментов — с 30 до 10. Особенно сильное снижение спроса наблюдается среди объектов с площадью более 200 кв. м. За первую половину прошлого года было заключено 41 сделка с их участием. В 2023 году этот показатель упал до 20 сделок. Значительная часть потенциальных покупателей сомневается в ликвидности таких объектов. Пока сегмент высокобюджетного жилья находится в периоде нестабильности, и их перепродажа может привести к значительным убыткам.

В предыдущем году большинство проданных крупногабаритных объектов имели три или четыре спальни. Эти категории существенно сократились. Продажи трехкомнатных объектов снизились на 21%, четырехкомнатных — на 44%. Продажи квартир с открытой планировкой уменьшились вдвое, всего 6 вместо 12 годом ранее. Спрос на двухкомнатные квартиры и апартаменты большого размера снизился на 37%. И только продажи многокомнатной недвижимости остались на прежнем уровне. Лидером первого полугодия 2023 года стала пятикомнатная квартира в клубном доме Brusov, площадью 348,19 кв. м. Годом ранее лидерство принадлежало пентхаусу с размерами 554,80 кв. м из ЖК Prime Park.

Большинство крупногабаритных объектов продаются в четырех районах столицы - Раменках, Даниловском, Пресненском и Хорошево-Мневниках. Вместе эти четыре района обеспечивают около 61% спроса в рамках выборки. В 2022 году к ним также присоединились Дорогомилово и Якиманка. Среди новых зданий первое место по количеству проданных объектов в категории 150+ делят ЖК Foriver (Даниловский район) и ЖК "Река" (Раменки). У обоих по десять сделок. Их ближайшие конкуренты — ЖК "Остров" (Хорошево-Мневники) с девятью ДДУ и ЖК "Бадаевский" (Дорогомилово) с восьмеркой. Еще 65 квартир и апартаментов продаются по 30 другим адресам. Напоминаем, что в январе-июне 2022 года было 43 жилых комплекса.

Одной из причин сокращения спроса на крупногабаритную недвижимость является увеличение стоимости. За год минимальная цена выросла на четверть — с 41,08 млн рублей (ЖК Prizma) до 53,11 млн рублей (ЖК Shagal).

(Материал основан на данных, предоставленных Росреестром. Учитываются только продажи на первичном рынке (без договоров переуступки), включая оптовые сделки. При расчете стоимости использовались данные из прайс-листов, которые могут незначительно отличаться от фактических значений в пределах 10%.)

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