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Как после развода не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке

Недвижимость » Мнение

Только в феврале 2021 года Росреестр зарегистрировал более 325 тысяч ипотечных кредитов. Некоторая часть из них оформлена на обоих супругов, которые придётся как-то делить в случае развода.

Как после развода не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке

В настоящее время банки практически все ипотечные кредиты оформляют одновременно на мужа и жену: один из них — заёмщик, второй — созаёмщик, даже если не имеет дохода, сообщает "Российская газета".

Распределение долга между бывшими супругами довольно сложная процедура. Партнёр юридической компании "МОЖНО" Андрей Шевченко дал советы, как лучше всего разделить ипотеку при разводе.

Один из вариантов предусматривает погашение ипотеки на существующих условиях и после развода: квартиру можно будет разделить уже после полной выплаты долга.

Ещё одним вариантом является обращение в банк с предложением разделить недвижимость и кредит, то есть заключить два новых кредитных договора.

Также один из супругов может отказаться от ипотечной квартиры в пользу другого, и тогда кредит переоформляется на полновластного собственника.

Получив согласие банка, можно продать заложенную квартиру, погасить остаток задолженности, а остальные деньги разделить между собой.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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