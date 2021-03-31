Эксперты обозначили срок снижения цен на новостройки

Цены на новостройки начали расти в прошлом году из-за программы льготной ипотеки, которая спровоцировала ажиотажный спрос на них. Эксперты предполагают, что стоимость новостроек начнёт снижаться во II полугодии 2021 года, при условии окончания или ограничения программы льготной ипотеки.

Об этом сообщает "Лента. ру" со ссылкой на материалы портала "Мир квартир".

В них говорится, что рост цен, скорее всего, остановится после ограничения или прекращения программы ипотеки с государственной поддержкой, срок которой истекает 1 июля 2021 года. Во второй половине ожидается и падение спроса, и падение цен на новостройки.

Тем временем, рост цен, начавшийся в 2020 году, продолжился и в I квартале текущего года. В среднем по России квадратный метр подорожал на 5%, до 74 тысячи рублей: отдельно в Москве — на 4%, до 271,9 тысячи рублей, в Московской области — на 6%, до 118,2 тысячи, в Санкт-Петербурге — на 6%, до 160 тысяч.

В среднем стоимость квартиры в новостройке составляет 4,15 млн рублей, что на 3,7% больше, чем в начале 2021 года.