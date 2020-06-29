Более 100 пайщиков "Бест Вея" приобрели несколько объектов недвижимости

Свыше 100 пайщиков приобрели с помощью кооператива "Бест Вей" более одного объекта недвижимости в мае 2020 года.

"Как правило, это пайщики, у которых изменились жизненные обстоятельства - они женились или вышли замуж, у них родились дети, и понадобилась квартира большего размера, — говорит член правления кооператива, кандидат экономических наук Евгений Чайчук. — Первый приобретенный с помощью кооператива объект недвижимости, как правило, уже перешел в собственность пайщика. Часть пайщиков продала его, чтобы профинансировать приобретение второго объекта недвижимости".

Но некоторые пайщики, по словам Чайчука, сохраняют первую квартиру, приобретенную с помощью кооператива, в собственности — она предназначена, например, для проживания старшего поколения семьи. Чаще всего старая и новая квартира покупаются рядом, чтобы члены большой семьи могли постоянно общаться, ходить друг к другу в гости, старшее поколение могло сидеть с внуками, когда родители на работе, чтобы дети могли ухаживать за представителями старшего поколения.

"При этом месячный платеж в кооперативе даже за две квартиры, как правило, посильный для людей со средним достатком, даже за дорогую квартиру, — подчеркивает Чайчук. — Это делает ЖК "Бест Вей" привлекательным для приобретения нескольких объектов недвижимости".

По словам Евгения Чайчука, уже несколько пайщиков приобрели с помощью кооператива три квартиры.