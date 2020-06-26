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Пять особенностей приобретения квартиры с помощью жилищного кооператива

Недвижимость » Жилкооперативы » Рекомендации

Покупка квартиры с помощью жилищного кооператива кардинально отличается от покупки квартиры с помощью ипотеки. Эти отличия важно понимать, обращаясь к услугам кооператива.

  1. Кооператив — некоммерческая организация, он не имеет права предоставлять средства в кредит. Механизм покупки квартиры состоит в том, что пайщик вносит в кооператив часть стоимости квартиры (например, в одном из крупнейших кооперативов "Бест Вей" это 35-50%), а кооператив добавляет 50-65% от стоимости квартиры из паевого фонда и производит покупку. Средства предоставляются кооперативом беспроцентно. При этом пайщик как член кооператива обязан платить членские взносы, идущие на содержание организационного персонала, бухгалтерии, аренды офиса и других производственных расходов кооператива.
  2. Приобретение квартиры для пайщика чаще всего происходит не сразу после внесения им минимального паевого взноса, а по мере накопления в паевом фонде достаточных средств на покупку квартиры за счет возвратных платежей пайщиков, в том числе за счет тех, кому уже приобретена квартира.
  3. Подбор квартиры осуществляется самим пайщиком. При этом проводится независимая проверка и оценка квартиры юристами и оценщиками, привлеченными кооперативом. После этого кооператив совершает покупку квартиры.
  4. Собственником квартиры становится кооператив, при этом пайщик получает от кооператива право прописаться в ней и проживать, естественно, пайщик сам обязан вносить коммунальные платежи. Квартира как целевое приобретение не ставится на баланс кооператива. После того, как пайщик возвращает кооперативу средства, вложенные ЖК, квартира переходит в его собственность — она регистрируется на него Росреестром по справке о погашении долга перед кооперативом.
  5. Пайщик возвращает средства, предоставленные кооперативом, в соответствии с графиком платежей, как правило, равными долями ежемесячно. При этом пайщику не запрещено вносить и большие платежи, в таком случае график будет пересмотрен. Ему также может предоставляться отсрочка в связи с теми или иными обстоятельствами, ухудшающими его материальное положение. Срок возврата средств, добавленных кооперативом после покупки квартиры, не может превышать 10 лет.
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