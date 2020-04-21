Жители России начинают интересоваться заброшенной загородной недвижимостью, а также способами, которые позволяют занять её на законных основаниях. Об этом сообщило издание "Загородное обозрение".

"Весной текущего года зафиксирован рост интереса к вопросу того, как законно можно занимать брошенные дома в деревнях. Рост количества запросов по данной тематике традиционно фиксируется два раза в году: в марте и сентябре. В нынешнем году прирост обращений составил 12,5% по отношению к марту 2019-го", — сказано в сообщении издания.