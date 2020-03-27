Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

АО "Главстрой" продал 800 квартир в интернет-магазине недвижимости

Недвижимость

АО "Главстрой" реализовал почти 800 квартир площадью 35 000 кв. м в интернет-магазине проекта "Прогрессивные жилые кварталы Balance".

АО "Главстрой" открыл первый в России интернет-магазин недвижимости ЖК Balance в октябре 2018 года. За это время его посетило более 2 млн пользователей, продано почти 800 квартир. Интернет-магазин позволяет приобрести квартиру без визита в офис продаж, из любого города и страны.

Максимальное количество посещений сайта в день составило 16 700, максимальное число посетителей онлайн — 311, а максимальная частота броней — 21 в сутки. Среднее время бронирования составляет не более 10 минут, средний срок сделки со 100% оплатой — всего 2 дня, а ипотечной сделки — около 5 дней.

АО "Главстрой" еще раз подтвердил высокую востребованность онлайн-формата покупки недвижимости на беспрецедентном кейсе — это старт продаж второго корпуса ЖК Balance в новогоднюю ночь.

АО "Главстрой" открыл продажи нового корпуса 1 января 2020 года в 00:00. В период с полуночи до 7 утра интернет-магазин посетило порядка 1000 покупателей, продано 56 квартир, из которых 19 броней было зафиксировано в промежуток времени с 00:00 до 01:00 1 января 2020 года, а первое бронирование квартиры состоялось в 00:02.

О проекте "Прогрессивные жилые кварталы Balance"

ЖК Balance (www.get-balance.ru) расположен в Юго-Восточном административном округе Москвы по адресу: Рязанский проспект, 26. Balance — это комфортный микрогород с идеально сбалансированной инфраструктурой и локацией для жизни, работы и отдыха:

  • рядом метро,
  • предусмотрены детские сады и школы,
  • медицина и спорт,
  • магазины,
  • кафе,
  • камерные дворики,
  • лаунж-пространства на первых этажах зданий.

Главным центром притяжения Balance станет собственный парковый комплекс с фонтанной площадью и с аллеей длиной 600 м, которая протянется через всю территорию жилого квартала от Рязанского проспекта до Окской улицы. Balance расположен на территории 27,5 га и предусматривает возведение 653 540 кв. м домов и инфраструктуры, из которых 518 000 — жилая, 135 540 — общественные пространства. Balance реализуется в 5 этапов строительства. Инвестиции в проект составляют 60 млрд рублей. Девелопером и инвестором Balance выступает АО "Главстрой". Проект Balance входит в ТОП-5 крупнейших проектов комплексного развития территории Москвы.

Об АО "Главстрой"

АО "Главстрой" (www.glavstroy.ru) основан в 1995 году. Ведет свою историю с создания в 1954 году Постановлением Совмина СССР и ЦК КПСС Главного управления по жилищному и гражданскому строительству г. Москвы. Компания осуществляет полный цикл работ от разработки концепции застройки до ввода и последующей эксплуатации возведенных объектов. Акцент делается на комплексном развитии территорий, создании жилых кварталов со всей сопутствующей социальной инфраструктурой. Градостроительные проекты компании формируют эффективную городскую среду, создающую условия для социально-экономического развития локаций присутствия. Среди реализованных проектов:

  • ЖК "Яуза-парк",
  • "Мичуринский",
  • "Подольские просторы",
  • "Юго-Западный",
  • "Центральный",
  • курортный район "Имеретинский" в Сочи и т. д.

"Главстрой" реализует социокультурную программу парков в московских проектах компании.

Темы жк balance главстрой онлайн-продажи интернет магазин
Новости Все >
АО "Главстрой" продал 800 квартир в интернет-магазине недвижимости
Чемпионат мира по лёгкой атлетике может быть перенесен на 2022 год
Медики подтвердили коронавирус у певца Льва Лещенко
Войсками РХБЗ ЗВО развернуты пункты обработки на полигонах
Российской экономике предсказали новый кризис
Александр Емельяненко объявил поиски невесты
В Америке хотят закрыть реанимацию для пациентов с коронавирусом
Войска РХБЗ развернули районы специальной обработки вооружения
Мероприятия к 75-летию Победы в Белоруссии не отменят
Жена Малкина раскритиковала россиян за отношение к коронавирусу
Последние материалы
Войска РХБЗ развернули районы специальной обработки вооружения
Мероприятия к 75-летию Победы в Белоруссии не отменят
Жена Малкина раскритиковала россиян за отношение к коронавирусу
Мишустин: опыт Москвы по борьбе с COVID-2019 должны перенять регионы
Как уберечь детей от наркомании
"Путинские" поправки будут принимать после пандемии
Россия выплатила WADA взнос в размере $1 млн
Власти вводят новые ограничения для россиян из-за эпидемии
В Карелии туристов из Москвы и Петербурга "посадят" на карантин
Почему Китай не перезапустил, а тормознул мировую экономику?
Популярное
Прибалтика
"Съели все подчистую": у Литвы закончились стратегические запасы еды

У Литвы нет стратегических запасов продовольствия.

"Съели все подчистую": у Литвы закончились стратегические запасы еды
Академик РАН: специалисты смеются над коронавирусом
Новости медицины
Академик РАН: специалисты смеются над коронавирусом
Здоровье
Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты
Мир. Новости мира
Эксперт проговорился: Польша закрыла небо для российских самолетов
Юрий Носовский Как похудеть без диет: 5 секретов стройности Юрий Носовский Василий Амирджанов Коронавыходные могут стать катализатором эпидемии Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия попросила о снятии санкций. Это капитуляция? Любовь Степушова
Комментарии
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
"Съели все подчистую": у Литвы закончились стратегические запасы еды
Казахстан и Белоруссия уже в экономическом кризисе
Казахстан и Белоруссия уже в экономическом кризисе
Зачем Россия помогает Италии в борьбе с коронавирусом?
Компании могут начать сокращение зарплат сотрудникам
"Съели все подчистую": у Литвы закончились стратегические запасы еды
"Съели все подчистую": у Литвы закончились стратегические запасы еды
Украинизация русских на Украине отменяется
"Съели все подчистую": у Литвы закончились стратегические запасы еды
Защита будет просить выпустить историка Соколова из СИЗО
Зачем Россия помогает Италии в борьбе с коронавирусом?
Зачем Россия помогает Италии в борьбе с коронавирусом?
Защита будет просить выпустить историка Соколова из СИЗО
У жителей глубинки больше шансов не встретиться с COVID - 2019
Не просто так: в Европе нашли выгоду России от помощи Италии
Эксперт проговорился: Польша закрыла небо для российских самолетов
"Спасайте, что можно!" - из России вывезли тонну золота
"Спасайте, что можно!" - из России вывезли тонну золота
Россиянок призвали не превращаться на карантине в "немытых существ"
Власть решила не запрещать въезд мигрантов
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ