АО "Главстрой" продал 800 квартир в интернет-магазине недвижимости

АО "Главстрой" реализовал почти 800 квартир площадью 35 000 кв. м в интернет-магазине проекта "Прогрессивные жилые кварталы Balance".

АО "Главстрой" открыл первый в России интернет-магазин недвижимости ЖК Balance в октябре 2018 года. За это время его посетило более 2 млн пользователей, продано почти 800 квартир. Интернет-магазин позволяет приобрести квартиру без визита в офис продаж, из любого города и страны.

Максимальное количество посещений сайта в день составило 16 700, максимальное число посетителей онлайн — 311, а максимальная частота броней — 21 в сутки. Среднее время бронирования составляет не более 10 минут, средний срок сделки со 100% оплатой — всего 2 дня, а ипотечной сделки — около 5 дней.

АО "Главстрой" еще раз подтвердил высокую востребованность онлайн-формата покупки недвижимости на беспрецедентном кейсе — это старт продаж второго корпуса ЖК Balance в новогоднюю ночь.

АО "Главстрой" открыл продажи нового корпуса 1 января 2020 года в 00:00. В период с полуночи до 7 утра интернет-магазин посетило порядка 1000 покупателей, продано 56 квартир, из которых 19 броней было зафиксировано в промежуток времени с 00:00 до 01:00 1 января 2020 года, а первое бронирование квартиры состоялось в 00:02.

О проекте "Прогрессивные жилые кварталы Balance"

ЖК Balance (www.get-balance.ru) расположен в Юго-Восточном административном округе Москвы по адресу: Рязанский проспект, 26. Balance — это комфортный микрогород с идеально сбалансированной инфраструктурой и локацией для жизни, работы и отдыха:

рядом метро,

предусмотрены детские сады и школы,

медицина и спорт,

магазины,

кафе,

камерные дворики,

лаунж-пространства на первых этажах зданий.

Главным центром притяжения Balance станет собственный парковый комплекс с фонтанной площадью и с аллеей длиной 600 м, которая протянется через всю территорию жилого квартала от Рязанского проспекта до Окской улицы. Balance расположен на территории 27,5 га и предусматривает возведение 653 540 кв. м домов и инфраструктуры, из которых 518 000 — жилая, 135 540 — общественные пространства. Balance реализуется в 5 этапов строительства. Инвестиции в проект составляют 60 млрд рублей. Девелопером и инвестором Balance выступает АО "Главстрой". Проект Balance входит в ТОП-5 крупнейших проектов комплексного развития территории Москвы.

Об АО "Главстрой"

АО "Главстрой" (www.glavstroy.ru) основан в 1995 году. Ведет свою историю с создания в 1954 году Постановлением Совмина СССР и ЦК КПСС Главного управления по жилищному и гражданскому строительству г. Москвы. Компания осуществляет полный цикл работ от разработки концепции застройки до ввода и последующей эксплуатации возведенных объектов. Акцент делается на комплексном развитии территорий, создании жилых кварталов со всей сопутствующей социальной инфраструктурой. Градостроительные проекты компании формируют эффективную городскую среду, создающую условия для социально-экономического развития локаций присутствия. Среди реализованных проектов:

ЖК "Яуза-парк",

"Мичуринский",

"Подольские просторы",

"Юго-Западный",

"Центральный",

курортный район "Имеретинский" в Сочи и т. д.

"Главстрой" реализует социокультурную программу парков в московских проектах компании.