Завершено строительство волейбольной арены для СК "Динамо"

Строительно-монтажные работы на волейбольной арене в составе МФК Match Point подошли к концу. Об этом заявили представители строительной компании "Галс-Девелопмент".

Общая площадь спорткомплекса составляет 23 000 кв. м. Для строительства фасадов шестиэтажной арены, рассчитанной на 3 500 зрителей, использовались стеклянные витражи и натуральный камень, а также ламели с вертикальными панелями для защиты от солнца.

Генподрядчик, компания "ФОДД", уже проводит испытания инженерных систем и занимается передачей объекта СК "Динамо", который будет его использовать в качестве тренировочной базы. Волейбольная арена будет введена в эксплуатацию в конце 2019 года — вместе с кварталом апартаментов.

Как сообщил вице-президент "Галс-Девелопмент" Иван Зуев, спорткомплекс оснащен системами безопасности и мультимедийной установкой. "Мы уверены, что запуск объекта будет способствовать развитию российского волейбола", — отметил Зуев.

Арена в составе МФК Match Point возведена в соответствии с требованиями Международной федерации волейбола FIVB. Объект включает в себя два поля, предназначенных для тренировок (площадью 1,6 тыс. кв. м.), спортивно-оздоровительный и медико-восстановительный центры, конференц-зал, пресс-центр и зоны для комментаторов спортивных мероприятий.

Волейбольная арена является "трансформером" и может также принимать соревнования по баскетболу и по мини-футболу. Установленный по центру на высоте 16 метров светодиодный медиаэкран (его вес 12 тонн) будет транслировать видеоконтент для болельщиков и разнообразную спортивную информацию. Позаботились застройщики и об удобстве посетителей — для них организовали отдельную парковку.

Договор на управление проектом МФК Match Point в качестве fee-девелопера компания "Галс-Девелопмент" заключила в 2018 году. Проект также включает в себя здание с апартаментами бизнес-класса площадью от 28 до 185 кв. м.