Почти 10 тыс. жителей Новой Москвы могут ездить на дачу на метро

Открывшимися недавно новыми станциями метро в "новой" Москве пользуются порядка 10 тысяч дачников, информирует Интерфакс. Через несколько лет в ТиНАО придет еще одна ветка метро - Коммунарская.
Как сообщалось ранее, в середине июня были открыты четыре новые станции Сокольнической линии метро на территории ТиНАО.
Отмечается, что строительство станций "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" произвели в максимально сжатые сроки.
По словам главы городского департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, около 30 садовых товариществ оказались в шаговой доступности от новых станций метрополитена. Это примерно 2,5 тысячи домовладений.
Как напомнил Владимир Жидкин напомнил, с момента присоединения новых территорий к российской столице в 2012 году, в ТиНАО ввели в эксплуатацию восемь станций метрополитена.
Также в Новую Москву придет еще одна ветка метро — Коммунарская. Работы по ее созданию уже начались.В перспективе она после Коммунарки будет продлена до Троицка.
Фото: stroi.mos.ru
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