Московское метро - угроза для жизни свиристелей

Жители юга Москвы сообщили о массовой гибели свиристелей вблизи станции "Алма-Атинская" столичного метрополитена. Очевидцы утверждают, что причиной массового вымирания птиц стало зеркальное остекление одного из наземных павильонов станции.
Другие жители столицы связывают смерть птиц с прошлогодними ягодами, которые остались на некоторых деревьях. За прошедшую зиму эти ягоды могли забродить и стать опасными для птиц. После их употребления свиристели могли впасть в состояние аналогичное алкогольному опьянению у людей.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о призыве столичных орнитологов к москвичам, чтобы они подкармливали птиц, поскольку изменчивый, непостоянный и специфичный климат Центральной России негативно влияет на их здоровье. Так, например, постоянные скачки температуры в Москве, зафиксированные нынешней зимой, в буквальном смысле сводят местных пернатых с ума. Орнитологи сообщают, что у столичных голубей, воробьев, синиц и прочих городских птиц наблюдается самая настоящая депрессия.
Читайте также:
Орнитологи попросили москвичей подкармливать птиц
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Так уж случилось, что самый частый вывих, с которым сталкивается человек, – это вывих плеча. И в преддверии летних отпусков и активных забав на природе, стоит запомнить, что при вывихе плеча делать нужно, а чего нельзя ни в коем случае.
МИД Польши объяснил свое решение тем, что на борту судна находятся курсанты крымского учебного заведения.
Зарплата служителей Русской православной церкви в несколько раз выше заработков государственных служащих.
Эквадор выдал Джулиана Ассанжа, а выдаст ли Россия Эдварда Сноудена? Почему бы и нет?