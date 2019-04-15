Московское метро - угроза для жизни свиристелей

Жители юга Москвы сообщили о массовой гибели свиристелей вблизи станции "Алма-Атинская" столичного метрополитена. Очевидцы утверждают, что причиной массового вымирания птиц стало зеркальное остекление одного из наземных павильонов станции.



Перелетные птицы не хотят покидать Москву на зиму / Новости от 27.11.2018 15:35

Другие жители столицы связывают смерть птиц с прошлогодними ягодами, которые остались на некоторых деревьях. За прошедшую зиму эти ягоды могли забродить и стать опасными для птиц. После их употребления свиристели могли впасть в состояние аналогичное алкогольному опьянению у людей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о призыве столичных орнитологов к москвичам, чтобы они подкармливали птиц, поскольку изменчивый, непостоянный и специфичный климат Центральной России негативно влияет на их здоровье. Так, например, постоянные скачки температуры в Москве, зафиксированные нынешней зимой, в буквальном смысле сводят местных пернатых с ума. Орнитологи сообщают, что у столичных голубей, воробьев, синиц и прочих городских птиц наблюдается самая настоящая депрессия.

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