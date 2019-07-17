Вице-премьер Ольга Голодец дала поручение главам субъектов РФ провести ревизию заброшенных усадеб для дальнейшего внесения их в единый реестр для восстановления, передает ТАСС.
По словам вице-премьера, необходимо провести полную ревизию заброшенных усадеб, усадеб в неудовлетворительном состоянии. "Давайте поможем, чтобы эти усадьбы оказались в этом реестре. Давайте я дам такое поручение. Мне кажется, это нас подвигнет привести нашу землю в порядок", — подчеркнула Ольга Голодец.
Как сообщалось ранее, перед региональными властями была поставлена задача сделать информационный портал. С его помощью граждане России могут побывать в частных усадьбах, а потенциальные владельцы подобрать себе участок.
В настоящее время в России насчитывается в России около 3 тыс. усадеб. В частной собственности сегодня находится чуть больше 30.
Как сообщалось ранее, министр культуры Владимир Мединский заявил, что именно регионы должны создать благоприятные условия для передачи усадеб частным лицам в аренду или в частное владение.
Фото: kaprizulka.mediasole.ru
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