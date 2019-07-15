Арагонский замок на острове Искья в Италии конфискован

Знаменитый Арагонский замок на острове Искья, хорошо известный туристам, отдыхающим под Неаполем, конфискован сотрудниками финансовой гвардии Италии в рамках операции по борьбе коррупцией и уклонением от уплаты налогов, передает РИА Новости. В XVI веке на территории замка располагались два монастыря и резиденция католического епископа.

По данным прокуратуры Северного Неаполя, в ходе операции были задержаны и помещены под домашний арест специалист по налоговым вопросам, а также трое местных бизнесменов.

Всего у них было конфисковано имущество на общую сумму более €40 млн. В том числе, Арагонский замок, вилла на острове Капри и еще ряд объектов недвижимости в Риме и Неаполе.

В частности, речь идет о 77-летнем Алессандро Джелормини, который ранее консультировал по налоговым вопросам бывшего министра Паоло Чирино Помичино.

Установлено, что, пользуясь своими связями, Джелормини находил неплатежеспособные компании и завладевал их имуществом еще до официального объявления банкротства. Кроме того, он давал взятки представителям правоохранительных органов.

Фото: tonkosti.ru

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