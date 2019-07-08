Храмы древнего Пскова включили в список ЮНЕСКО﻿

Псковские памятники истории и архитектуры внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает Интерфакс. Решение было принято на 43-й сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.



История Государства Российского - Серия 273 - Славная осада Пскова

Сообщается, что в российскую заявку, в частности, вошли собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, Спасо-Преображенский Мирожский монастырь. А также ансамбль Снетогорского монастыря, церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова и другие.

Всего в список культурного наследия ЮНЕСКО включили десять объектов псковской школы архитектуры. Эти церкви являются образцами крепостного и гражданского зодчества средневековой Руси XII — начала XVII веков.

Помимо этого, в список ЮНЕСКО также были внесены британская обсерватория Джодрелл-Бэнк, культурный ландшафт Risco Caido испанского острова Гран-Канария и святилище Бон-Жезус-ду-Монти на севере Португалии.

Отмечается, что всего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО внесено 18 культурных объектов, находящихся на территории России.

Фото: rueconomics.ru

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