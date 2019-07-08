Псковские памятники истории и архитектуры внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает Интерфакс. Решение было принято на 43-й сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сообщается, что в российскую заявку, в частности, вошли собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, Спасо-Преображенский Мирожский монастырь. А также ансамбль Снетогорского монастыря, церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова и другие.
Всего в список культурного наследия ЮНЕСКО включили десять объектов псковской школы архитектуры. Эти церкви являются образцами крепостного и гражданского зодчества средневековой Руси XII — начала XVII веков.
Помимо этого, в список ЮНЕСКО также были внесены британская обсерватория Джодрелл-Бэнк, культурный ландшафт Risco Caido испанского острова Гран-Канария и святилище Бон-Жезус-ду-Монти на севере Португалии.
Отмечается, что всего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО внесено 18 культурных объектов, находящихся на территории России.
Фото: rueconomics.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Храм в Яхроме помогут восстановить китайские студенты
Новый храм возведут в Южном Бутове
Аренда квартир с видом на Кремль доходит до 2 млн рублей в месяц
Напротив Кремля похитили кабель правительственной связи
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый день непрерывная очередь из соискателей рабочих мест выстраивается… нет, не в офисе какой-либо известной компании или кадрового агентства, а в московском храме иконы Божией Матери "Знамение" в Переяславской слободе. Там находится икона святого мученика Трифона, которого в народе считают скорым помощником в деле поиска хорошей работы.
Отклонили резолюцию, например, делегаты из Украины, Литвы и Британии. Парламентарии заявили, что в документе необходимо было раскритиковать и коммунизм.
Депутат Национального совета Словакии Петер Марчек сообщил, что готовится внести в парламент законопроект об отмене санкций против России.