Храм в Яхроме помогут восстановить китайские студенты﻿

Студенты из ряда университетов Китайской Народной Республики вместе с прихожанами китайского патриаршего подворья примут участие в восстановлении Троицкого храма в подмосковной Яхроме, передаёт Интерфакс.
Сообщается, что студенты из Китая посещают этот город в рамках проекта РПЦ "Жар-птица" с 4 по 16 июля. Об этом сообщили в синодальном Отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом.
В восстанавливаемом храме 13 июля состоится литургия на китайском языке.
Отмечается, что русско-китайский культурный центр "Жар-птица" при китайском патриаршем подворье в Москве реализует несколько программ по изучению русского языка и русской культуры.
В частности, в центре работает русско-китайский разговорный клуб. Также реализуются волонтерские проекты, проводятся экскурсии по Москве и Подмосковью, городам Золотого кольца России.
Фото: imesta.ru
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