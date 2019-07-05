Храм в Яхроме помогут восстановить китайские студенты﻿

Студенты из ряда университетов Китайской Народной Республики вместе с прихожанами китайского патриаршего подворья примут участие в восстановлении Троицкого храма в подмосковной Яхроме, передаёт Интерфакс.



В Подмосковье в следующем году восстановят 10 полуразрушенных храмов

Сообщается, что студенты из Китая посещают этот город в рамках проекта РПЦ "Жар-птица" с 4 по 16 июля. Об этом сообщили в синодальном Отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом.

В восстанавливаемом храме 13 июля состоится литургия на китайском языке.

Отмечается, что русско-китайский культурный центр "Жар-птица" при китайском патриаршем подворье в Москве реализует несколько программ по изучению русского языка и русской культуры.

В частности, в центре работает русско-китайский разговорный клуб. Также реализуются волонтерские проекты, проводятся экскурсии по Москве и Подмосковью, городам Золотого кольца России.

Фото: imesta.ru

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