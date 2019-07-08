На трассе "Таврида" в Севастополе возведут индустриальный парк

Проект строительства индустриального парка в Севастополе с выходом на федеральную трассу "Таврида" получил одобрение экспертов, передает РИА Новости. В развитие индустриального парка Севастополя готовы вложиться 15 инвесторов.



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Сообщается, что индустриальный парк будет расположен в Гагаринском районе города на пересечении двух транспортных артерий с выходом на федеральную трассу "Таврида". Это Камышовое шоссе и улица Индустриальная.

Инвестиционная площадка разместится вблизи морского порта в Камышовой бухте и железнодорожной станции "Севастополь-товарный".

Отмечается, что возведение индустриального парка позволит привлечь инвестиции и разместить новые производственные мощности предприятий.

В рамках проекта будут возведены шесть трансформаторных подстанций, заменены опоры и проложена кабельная линия электроснабжения. Помимо этого, проведут газ и наружное освещение. Также для будущего индустриального парка построят семь автомобильных проезда шесть контрольно-пропускных пункта.

Фото: riafan.ru

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