Эксперты предсказывают рост цен на загородное жилье в Подмосковье

Стоимость квартир в малоэтажных жилых комплексах и таунхаусов в Московской области может вырасти на 10%, говорится в исследовании компании "Инком-Недвижимость". Увеличение стоимости произойдет из-за перехода на проектное финансирование через счета эскроу.



Москвичи раскупают загородные дома в Подмосковье / Новости от 26.10.2018 18:46

Отмечается, что цены на подмосковную "загородку" вырастут из-за удорожания себестоимости строительства. Его может спровоцировать переход на проектное финансирование через счета эскроу.

По мнению аналитиков, реформа долевого строительства приведет к сокращению в течение года примерно на 20% числа игроков на подмосковном рынке загородного жилья.

Выбывшими в основном окажутся мелкие девелоперы, не оказывающие особого влияния на рынок загородной недвижимости. В связи с этим предложение малоэтажных комплексов и таунхаусов может сократиться на 5-7 процентов.

Напомним, что с 1 июля 2019 года в России изменилась схема продажи квартир в жилых комплексах. Застройщики больше не могут напрямую получать деньги дольщиков.

Фото: expert. ru

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