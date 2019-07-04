Стоимость квартир в малоэтажных жилых комплексах и таунхаусов в Московской области может вырасти на 10%, говорится в исследовании компании "Инком-Недвижимость". Увеличение стоимости произойдет из-за перехода на проектное финансирование через счета эскроу.
Отмечается, что цены на подмосковную "загородку" вырастут из-за удорожания себестоимости строительства. Его может спровоцировать переход на проектное финансирование через счета эскроу.
По мнению аналитиков, реформа долевого строительства приведет к сокращению в течение года примерно на 20% числа игроков на подмосковном рынке загородного жилья.
Выбывшими в основном окажутся мелкие девелоперы, не оказывающие особого влияния на рынок загородной недвижимости. В связи с этим предложение малоэтажных комплексов и таунхаусов может сократиться на 5-7 процентов.
Напомним, что с 1 июля 2019 года в России изменилась схема продажи квартир в жилых комплексах. Застройщики больше не могут напрямую получать деньги дольщиков.
Фото: expert. ru
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