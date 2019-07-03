В Иркутской области остаются подтопленными около 3,5 тысяч жилых домов﻿

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС, передает ТАСС. Пострадали шесть районов.



Наводнение в Иркутской области сейчас: стоит ли бояться эпидемии / Новости от 01.07.2019 13:58

По данным регионального главка МЧС на 3 июля, остаются подтопленными около 3,5 тысяч жилых домов в 31 населенном пункте.

Сообщается, что в результате наводнения погибли 20 человек. Судьба восьмерых остается неизвестной. 221 человек был госпитализирован.

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Виталий Мутко поручил создать межведомственную оперативную рабочую группу. Она будет заниматься вопросами восстановления жилья, социальной и транспортной инфраструктуры Иркутской области. Также рабочая группа займется обеспечением всем необходимым пострадавших в результате паводка.

Отмечается, что рабочую группу возглавит замглавы Минстроя РФ Леонид Ставицкий.

Также письмо Мутко о создании рабочей группы адресовано руководителям Минстроя, Минэнерго, Минздрава, Минкомсвязи, Минпросвещения, Минтранса, Минкультуры, Минспорта и Минприроды России.

Фото: rg.ru

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