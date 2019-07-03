Молодожёнам сократят срок регистрации жилья﻿﻿

Московский Росреестр совместно с центрами госуслуг "Мои Документы" и Управлением ЗАГС Москвы проведет праздничную акцию ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, информирует ТАСС. Молодожены смогут зарегистрировать недвижимость в сокращенные сроки.



Свадьба с изюминкой: молодожены выбирают самые необычные места / Новости от 04.05.2019 16:58

Сообщается, что сроки предоставления услуг Россреестра по объявленной акции сократятся на 2 дня. Постановка объектов недвижимости на кадастровый учет для зарегистрировавших брак в эти дни займет 5 рабочих дней.

Госрегистрация прав на недвижимость составит 7 рабочих дней. Единая процедура займет 10 рабочих дней.

Отмечается, что специальным предложением по оформлению прав собственности на недвижимость смогут воспользоваться пары, которые зарегистрировали свой брак в период с 8 по 13 июля 2019 года. Акция распространяется на все загсы столичного мегаполиса.

Уточняется, что получить услугу можно будет в любом многофункциональном центре без привязки к месту регистрации.

Фото: gazeta-rvs.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Регистрацию недвижимости на дачных участках надо упростить - Хуснуллин﻿

Недвижимость по наследству: преступления среди нотариусов

Кому нужны доверенности россиян? - Нотариус

Российских нотариусов обязали собирать справки для клиентов