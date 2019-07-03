Московский Росреестр совместно с центрами госуслуг "Мои Документы" и Управлением ЗАГС Москвы проведет праздничную акцию ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, информирует ТАСС. Молодожены смогут зарегистрировать недвижимость в сокращенные сроки.
Сообщается, что сроки предоставления услуг Россреестра по объявленной акции сократятся на 2 дня. Постановка объектов недвижимости на кадастровый учет для зарегистрировавших брак в эти дни займет 5 рабочих дней.
Госрегистрация прав на недвижимость составит 7 рабочих дней. Единая процедура займет 10 рабочих дней.
Отмечается, что специальным предложением по оформлению прав собственности на недвижимость смогут воспользоваться пары, которые зарегистрировали свой брак в период с 8 по 13 июля 2019 года. Акция распространяется на все загсы столичного мегаполиса.
Уточняется, что получить услугу можно будет в любом многофункциональном центре без привязки к месту регистрации.
Фото: gazeta-rvs.ru
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