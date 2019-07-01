Москвичи и жители некоторых районов Подмосковья в июле получат обновленные квитанции за электроэнергию, передает РИА Новости. Изменения коснулись не только содержания квитанций, но и бумаги.
Сообщается, что в новых квитанциях информация по расчетам более упорядочена. Счет станет более эргономичным и интуитивно понятным. С этого дня данные по расчетам расположены в одной табличке, читаются слева направо.
Известно, что бланк квитанции будет печататься в формате А4+. Вес бумаги сократится более чем на 30%. По оценкам "Мосэнергосбыта", это позволит ежегодно экономить почти 200 тонн бумаги.
Обновлённый счет появился после проведения эксперимента в Северо-Западном округе Москвы. В течение трех месяцев жители этого округа получали обновленные бланки расчета за электроэнергию. По результатам пилотного проекта внешний вид квитанции был доработан с учетом пожеланий жителей мегаполиса.
Как сообщалось ранее, столичные власти утвердили тарифы на электроэнергию и другие ЖКУ. В этом году тарифы увеличились уже дважды - с 1 января и 1 июля.
Фото: life.ru
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