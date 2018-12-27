СМИ: Кремль нанял экспертов по "правильному" подсчету голосов на выборах

Ряды сотрудников администрации президента пополнили эксперты, которым предстоит заняться "правильным" подсчетом голосов на губернаторских выборах 2019 года. По словам источников, эксперты были приглашены в АП, чтобы избежать проведения вторых туров.

На данный момент в администрации президента обеспокоены положением дел в некоторых регионах, где первого тура голосования может не хватить. В связи с этим, в штате АП появились два новых сотрудника, на которых возлагают большие надежды - Сергей Заславский и Алексей Пучнин.

Алексей Пучнин пришел в АП, чтобы курировать направление спецпроектов в проблемных регионах. Бывшие коллеги Пучнина пояснили, что считают его экспертом в области "выборного процесса", а также знатоком проблемных мест, что позволяет ему выполнять любые поставленные задачи.

Сергей Заславский был приглашен в администрацию президента для того, чтобы укрепить юридическую составляющую. Заславский является доктором юридических наук и опытным специалистом, который работал еще с первым президентом РФ.

Напомним, "Правда.Ру" писала об изменениях ценностного мнения россиян.

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