Константин Костин: снижение рейтингов Путина не выглядит драматичным

Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин в интервью газете "Бизнес Online" рассказал о том, надолго ли упал рейтинг Путина, как будет меняться отношение общества к пенсионной реформе и каким кандидатам не дадут "зеленый свет" на выборах мэра Москвы.

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Основной темой последнего времени стала пенсионная реформа, которая вызвала огромный резонанс в обществе. Константин Костин считает, что любые популярные цели достигаются за счет подобных решений. В самом начале многое воспринимается населением "в штыки".

"Это похоже на историю с реновацией в Москве: поначалу законопроект вызвал яркую негативную эмоциональную реакцию, но через три-четыре месяца после доработки и необходимых разъяснений отношение к нему существенно изменилось в лучшую сторону — люди стали массово голосовать за включение своих домов в программу. Здесь, мне кажется, будет примерно то же самое", — сказал эксперт.

Падение рейтинга президента России Владимира Путина из-за разработки непопулярных законов он не считает критичным. Это скорее временная ситуация, нежели чем набирающая обороты. Политолог убежден, что "ресурсов для положительной коррекции достаточно".

Костин также назвал увеличение НДС справедливым: "За рост экономики будут платить не только будущие пенсионеры, но и бизнес". Также он отметил, что это "очень просто администрируемый налог".

Вводить повышенные обязательства на богатых нецелесообразно, считает политолог. Он приводит пример с Францией, где в одно время подобная инициатива была реализована. В результате французы работали в своей стране, а жили в Бельгии, не выплачивая налог государству. Бюджет получил от этого большие убытки.

Приближающиеся выборы мэра Москвы также стали одной из тем разговора. На вопрос о шансах оппозиционных политиков составить конкуренцию Сергею Собянину Костин ответил однозначно — их нет. Успеха Алексея Навального в 2013 году повторить никому не удастся.

"Сегодня на либеральном фланге нет единства. Если говорить о протестном активе, он в значительной степени демобилизован и деморализован. Тут уже упоминавшийся Навальный постарался с удивительной по бессмысленности и полностью провалившейся кампанией по бойкоту президентских выборов и призывам к абсолютно нерезультативным и несогласованным акциям. Отсутствие идей, лидеров, внятной программы не способствует росту политической активности, поэтому, мне кажется, сегодня нет кандидата, который мог бы мобилизовать значительную часть несобянинского электората и, самое главное, выйти за его пределы, как-то мотивировать хотя бы часть от 20 процентов неопределившихся", — заявил глава ФоРГО.