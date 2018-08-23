Минобороны рассекретило жестокую правду о Курской битве

В честь 75-й годовщины Курской битвы на сайте Минобороны РФ появился раздел уникальных рассекреченных документов. Все тексты посвящены событиям, происходящим летом 1943 года на белгородском направлении.

Особо выделяется среди прочих директива Ставки Верховного Главнокомандования об утверждении плана освобождения Харькова. Он был одним из финальных аккордов стратегического наступления войск Красной армии на Курской дуге. Любопытно, что при наличии на тексте грифа "особой важности", в нем отсутствуют фамилии военачальников. Это сделано во избежание утечки. Из документа следует: координируют действия 4 фронтов в сражениях на Курской дуге "товарищи Юрьев и Александров". Так шифровали фамилии маршалов Георгия Жукова и Александра Василевского.

Из другого текста становится ясно, как повышали боевой дух военных. Так, задачей командования было развеять мифы о силе врага. Из приказа войскам Брянского фронта от 10 июля 1943 года становится понятно: командирам вменялось разъяснять бойцам способы борьбы с новейшим немецким тяжелым танком "Тигр".

Есть в разделе и фотоальбома. В одном из них "Артиллерия в борьбе с танками и самоходными орудиями противника с 5 по 31 июля 1943 года" собраны свидетельства неоценимого вклада артиллеристов в победу. Альбом составил оперативный отдел Центрального фронта, на кадрах запечатлены поврежденные советским снарядами танки, бронеавтомобили, орудия и фортификационные сооружения сил вермахта, все эти машины нельзя было восстановить.

Напомним, сражения на Курской дуге проходили с 5 июля по 23 августа 1943 года, это крупнейшая в истории танковая битва. После ее завершения стратегическая инициатива в Великой Отечественной войне окончательно перешла к СССР.

Ранее "Правда.Ру" публиковала мнение Алексея Исаева, кандидата исторических наук, сотрудника Института военной истории Министерства обороны Российской Федерации, по поводу рассекреченных Минобороны России документов о первых днях Великой Отечественной войны.

"Правда.Ру" спросила у эксперта, насколько СССР был готов к нападению? Ведь разведчики докладывали о точной дате атаки немецких войск, однако руководство СССР ей не поверило. По мнению Исаева, ничего разведка толком не доложила. Реальная дата была названа слишком поздно и уже не позволила отреагировать. Что касается готовности к войне, то ответ будет на самом деле парадоксальный — к войне были готовы. И этого хватило, того, что было накоплено, на то, чтобы не проиграть.

"Я считаю, что если бы мы вступали в войну в более благоприятных условиях, то немцы бы не дошли дальше Днепра. В целом да, страна была готова, причем, что называется, бежали изо всех сил с начала 30-х годов. Поэтому, невзирая на ошибки в оценке планов противника, допущенных в последние недели и месяцы, советское руководство действительно сумело достичь стратегической внезапности, мы сумели отбиться. Пусть и с многочисленными потерями, но выжили", — подчеркнул собеседник "Правды.Ру".

Источник фото: mil.ru

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