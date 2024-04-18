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Назначение Кадырова выглядит скорее угрозой: кто займет кресло министра МВД вместо Колокольцева?

"Царьград" допустил назначение Генерала Кадырова на пост министра МВД

1:43
Политика

Чем ближе отставка правительства, которая последует за инаугурацией президента, тем больше слухов о смене министров. Один из претендентов на замену — министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

"Царьград" допустил назначение Генерала Кадырова на пост министра МВД
Фото: SKFO.gov.ru by Пресс-служба Полномочного представителя Президента России в СКФО is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Проблема нелегальных мигрантов и трагедия в "Крокус Сити Холле" подняли тему ротации в структурах МВД на более высокий уровень.

Первый кандидат на кресло главы министерства внутренних дел — Аркадий Гостев. Это инерционный подход без революционных перемен, человек, который пойдет проторенной дорожкой.

Второй вариант — Дмитрий Миронов. Инсайдер связывает с ним "революционные изменения". В структурах внутренних дел он работал с 1990 по 2013 год, причем успешно. Оттуда перешел в губернаторы Ярославской области.

Третий кандидат — Рамзан Кадыров. Он давно поговаривает о том, что хотел бы оставить должность главы Чечни, используя формулировку "пора на покой". Но может и не отказаться от высокого назначения в правительстве. Это "самый страшный вариант" для системы. Традиции сегодняшнего МВД не близки ни Кадырову, ни его команде, поэтому при нем неизбежны очень крутые перемены вплоть до полной пересборки системы.

"Его назначение выглядит скорее угрозой для нынешних руководителей полиции (чем-то вроде "будете плохо себя вести — буку позову!"), чем реалистичным вариантом кадрового решения", — заявил источник "Царьграда".

Как бы то ни было, но решение о назначении на пост министра МВД принимает лично президент, поэтому, время покажет, каким оно будет.

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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