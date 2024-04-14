"Украинские атаки несут угрозу для мировой энергетики": на Украине недовольны высказываниями министра обороны США Ллойда Остина

Глава МИД Украины Кулеба усомнился в логичности рассуждений Остина об атаках на российские НПЗ

0:47 Your browser does not support the audio element. Политика

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал недовольство по поводу заявлений министра обороны США Ллойда Остина о предполагаемой угрозе для мировой энергетики в связи с украинскими атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Фото: r-scale-eb.dcs.redcdn.pl by orlen.pl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Остин заявил 9 апреля, что такие действия Украины могут нарушить стабильность в энергетическом секторе, призвав Киев прекратить данные атаки.

Ранее российские власти неоднократно обвиняли украинские власти в терроризме, называя Украину "страной-террористом".

Глава Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что украинское правительство не знает границ в своих действиях, устраивая теракты с использованием беспилотников против объектов топливно-энергетического комплекса России.