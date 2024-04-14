Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал недовольство по поводу заявлений министра обороны США Ллойда Остина о предполагаемой угрозе для мировой энергетики в связи с украинскими атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы.
Остин заявил 9 апреля, что такие действия Украины могут нарушить стабильность в энергетическом секторе, призвав Киев прекратить данные атаки.
Ранее российские власти неоднократно обвиняли украинские власти в терроризме, называя Украину "страной-террористом".
Глава Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что украинское правительство не знает границ в своих действиях, устраивая теракты с использованием беспилотников против объектов топливно-энергетического комплекса России.
Также повысился гонорар сына шансонье.