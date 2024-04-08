Озвучена последняя записка с предсказанием Жириновского: "государство США перестанет существовать"

На передаче у Андрея Малахова на телеканале "Россия 1", посвященной второй годовщине со дня смерти Владимира Жириновского, была озвучена его последняя записка, содержащая предсказания о будущем.
Эту записку передал бывший помощник политика Сергей Воронин, который утверждает, что получил документ от Жириновского 28 января 2022 года, за несколько дней до его ухода из жизни.
В записке Жириновского содержится утверждение о скором конце Соединенных Штатов Америки. Политик высказал мнение, что Америка прекратит свое существование к 2030 году.
"Поэтому начинайте писать брошюру, а потом расширьте ее до книги "Поминки по Америке", — такой текст содержится в записке.
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