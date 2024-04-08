Озвучена последняя записка с предсказанием Жириновского: "государство США перестанет существовать"

Жириновский в последней записке: "2030 год максимум – и государство США перестанет существовать"

0:46 Your browser does not support the audio element. Политика

На передаче у Андрея Малахова на телеканале "Россия 1", посвященной второй годовщине со дня смерти Владимира Жириновского, была озвучена его последняя записка, содержащая предсказания о будущем.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Эту записку передал бывший помощник политика Сергей Воронин, который утверждает, что получил документ от Жириновского 28 января 2022 года, за несколько дней до его ухода из жизни.

В записке Жириновского содержится утверждение о скором конце Соединенных Штатов Америки. Политик высказал мнение, что Америка прекратит свое существование к 2030 году.

"Поэтому начинайте писать брошюру, а потом расширьте ее до книги "Поминки по Америке", — такой текст содержится в записке.