Дмитрий Песков против публичного обсуждения перспектив обмена журналиста Гершковича

Песков об обмене журналиста Эвана Гершковича: определенные контакты есть, но они должны идти в тишине

0:49 Your browser does not support the audio element. Политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла 28 марта ответил на вопрос, касаемо обмена журналиста из США Эвана Гершковича. В Кремле считают, что дела по обмену между Россией и США должны вестись без публичной огласки.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России is licensed under Attribution 4.0

"Мы неоднократно акцентировали внимание, что определенные контакты есть, но они должны осуществляться в абсолютной тишине", — завил Песков.

Он считает, что "нарушение этой герметичности создает дополнительные проблемы". Песков также заявил, что информации по поводу даты суда над американским журналистом Гершковичем у него нет.

Напомним, что московский городской суд до 30 июня продлил срок ареста журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого обвиняют в шпионаже.