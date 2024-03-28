Дмитрий Песков против публичного обсуждения перспектив обмена журналиста Гершковича

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла 28 марта ответил на вопрос, касаемо обмена журналиста из США Эвана Гершковича. В Кремле считают, что дела по обмену между Россией и США должны вестись без публичной огласки.
"Мы неоднократно акцентировали внимание, что определенные контакты есть, но они должны осуществляться в абсолютной тишине", — завил Песков.
Он считает, что "нарушение этой герметичности создает дополнительные проблемы". Песков также заявил, что информации по поводу даты суда над американским журналистом Гершковичем у него нет.
Напомним, что московский городской суд до 30 июня продлил срок ареста журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого обвиняют в шпионаже.
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