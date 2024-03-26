В Госдуме заявили о готовности обсуждать возвращение смертной казни, несмотря на мораторий

Депутат Павел Крашенинников заявил о готовности Госдумы обсуждать законопроекты о возврате смертной казни. Слова парламентария передаёт телеграм-канал РИА "Новости".
При этом Крашенинников напомнил, что в нашей стране действует мораторий на смертную казнь. Также депутат добавил, что подобные решения следует принимать на "холодную голову".
Накануне Павел Крашенинников уже говорил, что разговоры о возвращении смертной казни могут увести в ложном направлении, и заявлял, что его комитет по госстроительству против этой идеи.
Напомним, ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя реакцию общества на теракт в "Крокус сити холле", пообещал, что террористы и организаторы преступления будут убиты. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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