В Госдуме заявили о готовности обсуждать возвращение смертной казни, несмотря на мораторий

Крашенинников: в Думе готовы обсуждать законопроекты о возврате смертной казни

0:11 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Парламент

Депутат Павел Крашенинников заявил о готовности Госдумы обсуждать законопроекты о возврате смертной казни. Слова парламентария передаёт телеграм-канал РИА "Новости".

Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

При этом Крашенинников напомнил, что в нашей стране действует мораторий на смертную казнь. Также депутат добавил, что подобные решения следует принимать на "холодную голову".

Накануне Павел Крашенинников уже говорил, что разговоры о возвращении смертной казни могут увести в ложном направлении, и заявлял, что его комитет по госстроительству против этой идеи.

Напомним, ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя реакцию общества на теракт в "Крокус сити холле", пообещал, что террористы и организаторы преступления будут убиты. Подробнее об этом читайте в нашем материале.