Россия собирается разместить военную базу на территории одной из африканских стран

РФ может разместить свою военную базу на территории ЦАР. Об этом в интервью агентству "ТАСС" заявил посол России в Центрально-Африканской Республике Александр Бикантов.
По словам дипломата, обсуждение этой темы сейчас ведут министерства обороны двух государств. В частности, военные выбирают место, где могли бы расквартироваться российские солдаты.
При этом каких-то конкретных сроков по поводу реализации этой идеи называть пока преждевременно, добавил Бикантов.
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