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Россия собирается разместить военную базу на территории одной из африканских стран

Бикантов: РФ и ЦАР выбирают место для российской военной базы

0:17
Политика

РФ может разместить свою военную базу на территории ЦАР. Об этом в интервью агентству "ТАСС" заявил посол России в Центрально-Африканской Республике Александр Бикантов.

Бикантов: РФ и ЦАР выбирают место для российской военной базы
Фото: defenseimagery.mil by SSgt Ryan Crane is licensed under U.S. federal government

По словам дипломата, обсуждение этой темы сейчас ведут министерства обороны двух государств. В частности, военные выбирают место, где могли бы расквартироваться российские солдаты.

При этом каких-то конкретных сроков по поводу реализации этой идеи называть пока преждевременно, добавил Бикантов.

Напомним, ранее сообщалось, что в странах Африки активно открываются Русские дома. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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