Россия собирается разместить военную базу на территории одной из африканских стран

Бикантов: РФ и ЦАР выбирают место для российской военной базы

0:17 Your browser does not support the audio element. Политика

РФ может разместить свою военную базу на территории ЦАР. Об этом в интервью агентству "ТАСС" заявил посол России в Центрально-Африканской Республике Александр Бикантов.

Фото: defenseimagery.mil by SSgt Ryan Crane is licensed under U.S. federal government

По словам дипломата, обсуждение этой темы сейчас ведут министерства обороны двух государств. В частности, военные выбирают место, где могли бы расквартироваться российские солдаты.

При этом каких-то конкретных сроков по поводу реализации этой идеи называть пока преждевременно, добавил Бикантов.

Напомним, ранее сообщалось, что в странах Африки активно открываются Русские дома. Подробнее об этом читайте в нашем материале.